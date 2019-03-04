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Постер к 2-му сезону сериала Неизвестный город
Киноафиша Сериалы Неизвестный город Сезоны Сезон 2

Неизвестный город, 2 сезон

Secret City 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 54 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Неизвестный город»

Во 2-м сезоне сериала «Неизвестный город» в поисках улик Харриет залезает в осиное гнездо. Теперь в опасности оказываются жизни не только невинных людей, но и ее собственная. Кроме того, новый босс не сводит с нее глаз, явно что-то подозревая. В интернете появляется скандальное видео, последствия которого сеют политический хаос по всей стране. В результате Кэла вызывают на допрос, а давление на Робби усиливается. Локхарт поручает Салливану скромную миссию, в то время как Карен стремится стать частью элитного комитета. Чтобы скомпрометировать ее, Кэл требует личной встречи с премьер-министром.

Список серий 2-го сезона сериала «Неизвестный город» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Беги, маленький кролик Run Little Rabbit
Сезон 2 Серия 1
4 марта 2019
Зона военных действий The War Zone
Сезон 2 Серия 2
4 марта 2019
Бледная лошадь Pale Horse
Сезон 2 Серия 3
4 марта 2019
Покалеченная пташка Broken Bird
Сезон 2 Серия 4
4 марта 2019
По ком звонит колокол For Whom the Bell Tolls
Сезон 2 Серия 5
4 марта 2019
Да здравствует демократия! Two Cheers for Democracy
Сезон 2 Серия 6
4 марта 2019
График выхода всех сериалов
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