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Постер к 1-му сезону сериала Неизвестный город
Киноафиша Сериалы Неизвестный город Сезоны Сезон 1

Неизвестный город, 1 сезон

Secret City 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Неизвестный город»

В 1-м сезоне сериала «Неизвестный город» в центре событий оказывается журналистка Гарриет Данкли, специализирующаяся на политических расследованиях. Она живет в Австралии и пишет серию разоблачительных статей про экономический конфликт США и Китая. Но неожиданно ее расследование дополняется новыми кровавыми подробностями. Женщина понимает, что за всеми политическими перипетиями стоит некая тайная организация, которая на самом деле управляет государствами из тени. В Канберре есть «город в городе», где продажные госслужащие и владельцы международных холдингов состязаются во власти друг с другом. Жертвами становятся простые люди.

Список серий 1-го сезона сериала «Неизвестный город» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Вклад в борьбу A Donation to the Struggle
Сезон 1 Серия 1
5 июня 2016
Наблюдатели The Watchers
Сезон 1 Серия 2
5 июня 2016
Бойся Бармаглота Beware the Jabberwock
Сезон 1 Серия 3
12 июня 2016
Болезненное падение Falling Hard
Сезон 1 Серия 4
19 июня 2016
Духи в машине Ghosts in the Machine
Сезон 1 Серия 5
26 июня 2016
Свет на горе The Light on the Hill
Сезон 1 Серия 6
3 июля 2016
График выхода всех сериалов
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