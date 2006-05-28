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Постер к 1-му сезону сериала Испытание огнем
Киноафиша Сериалы Испытание огнем Сезоны Сезон 1

Испытание огнем, 1 сезон

Ispytanie ognem 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 мая 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Испытание огнем»

В 1-м сезоне сериала «Испытание огнем» в 90-е годы в Восточный Тимор отправились два представителя ООН – канадка и австралиец. На протяжении долгого времени аграрное государство принадлежало Португалии, после чего ее захватила Индонезия. В тот момент, когда Восточный Тимор добился возможности провести референдум за независимость, туда выехали два посла ООН: Джули Фортин и Марк Уолдман. Индонезийцы встретили иностранных гостей не очень ласково — всё началось с захвата здания, в котором их поселили. Вооруженный конфликт активно разгорелся, превратившись в настоящее испытание огнем.

Список серий 1-го сезона сериала «Испытание огнем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 мая 2006
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 мая 2006
График выхода всех сериалов
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