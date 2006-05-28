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Испытание огнем
Сезоны
Испытание огнем, список сезонов
Ispytanie ognem
16+
Год выпуска
2006
Страна
Канада/Австралия
Эпизод длится
1 час 30 минут
Телеканал
CBC
Список сезонов сериала «Испытание огнем»
Сезон 1
2 эпизода
28 мая 2006
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