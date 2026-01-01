Оповещения от Киноафиши
«Прыгуны»
1
Сериалы
Испытание огнем
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Испытание огнем
Основные места съемок сериала Испытание огнем
Голд-Кост, Квинсленд, Австралия
Восточный Тимор
Даты съемок сериала Испытание огнем
Июнь 2005 - Сентябрь 2005
