Испытание огнем Места съёмок

Места и даты съемок сериала Испытание огнем

Основные места съемок сериала Испытание огнем

  • Голд-Кост, Квинсленд, Австралия
  • Восточный Тимор

Даты съемок сериала Испытание огнем

  • Июнь 2005 - Сентябрь 2005
