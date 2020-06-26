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Постер к 1-му сезону телешоу Двое в пути
Киноафиша Сериалы Двое в пути Сезоны Сезон 1

Двое в пути, 1 сезон

Twogether 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Двое в пути»

В 1-м сезоне шоу «Двое в пути» зрители увидят любимых азиатских звезд, которые объединились для большого путешествия. Джаспер Лю и Ли Сынги отправятся навстречу приключениям и посетят несколько стран, которые находятся на одном материке, но резко отличаются друг от друга культурными особенностями. Артистам придется вместе преодолевать трудности и неловкости, которые происходят в путешествии. Молодые люди познакомятся не только с тонкостями быта в каждой стране, но и со своими фанатами. Их ждет национальная кухня, невероятный досуг, красивые виды и культовые достопримечательности.

Список серий телешоу Двое в пути График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 июня 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 июня 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 июня 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 июня 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 июня 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 июня 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 июня 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 июня 2020
График выхода всех сериалов
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