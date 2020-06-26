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Постер телешоу Двое в пути
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Киноафиша Сериалы Двое в пути

Двое в пути (2020 - …)

Twogether 18+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 8 часов 0 минут

О чем телешоу

Юго-Восточная Азия – удивительный регион, который полон необычных мест и достопримечательностей. Именно их осмотром и займутся широко известные артисты Джаспер Лю из Тайваня и Ли Сынги из Южной Кореи в рамках проекта Netflix «Двое в пути». Молодые люди не были знакомы друг с другом до начала реалити-шоу, однако общие развлечения и преодоление трудностей здорово сплотит их. Важной частью звездных приключений становятся встречи с поклонниками и внедрение в культурную среду разных стран. Им придется столкнуться с языковым барьером, испытать культурный шок и массу непередаваемых ощущений.

Двое в пути - трейлер первого сезона
Двое в пути  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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8.3 IMDb
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Сезоны
Двое в пути - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
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