Юго-Восточная Азия – удивительный регион, который полон необычных мест и достопримечательностей. Именно их осмотром и займутся широко известные артисты Джаспер Лю из Тайваня и Ли Сынги из Южной Кореи в рамках проекта Netflix «Двое в пути». Молодые люди не были знакомы друг с другом до начала реалити-шоу, однако общие развлечения и преодоление трудностей здорово сплотит их. Важной частью звездных приключений становятся встречи с поклонниками и внедрение в культурную среду разных стран. Им придется столкнуться с языковым барьером, испытать культурный шок и массу непередаваемых ощущений.