Во 2-м сезоне сериала «Вся правда о медведях» продолжаются приключения трех веселых братьев-медвежат. Белый, Панда и Гризли обнаруживают на дворовой распродаже коробку с бесплатными вещами. Эта находка становится для каждого из них началом своей собственной личной истории. Из-за надвигающейся грозы маленькая Хлоя вынуждена провести ночь с медведями. Они проявляют чудеса заботы и гостеприимства. Затем герои отправляются к своему доктору на осмотр. Врач говорит своим пациентам, что они употребляют слишком много человеческой пищи, и прописывает более характерный для медведей план питания.