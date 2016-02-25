Menu
We Bare Bears season 2 watch online

We Bare Bears season 2 poster
We Bare Bears Season 2

We Bare Bears 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 23
Runtime 4 hours 13 minutes
"We Bare Bears" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Вся правда о медведях» продолжаются приключения трех веселых братьев-медвежат. Белый, Панда и Гризли обнаруживают на дворовой распродаже коробку с бесплатными вещами. Эта находка становится для каждого из них началом своей собственной личной истории. Из-за надвигающейся грозы маленькая Хлоя вынуждена провести ночь с медведями. Они проявляют чудеса заботы и гостеприимства. Затем герои отправляются к своему доктору на осмотр. Врач говорит своим пациентам, что они употребляют слишком много человеческой пищи, и прописывает более характерный для медведей план питания.

7.8 IMDb
"We Bare Bears" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Yard Sale
Season 2 Episode 1
25 February 2016
Slumber Party
Season 2 Episode 2
3 March 2016
Bear Cleanse
Season 2 Episode 3
10 March 2016
Nom Nom's Entourage
Season 2 Episode 4
17 March 2016
Ranger Tabes
Season 2 Episode 5
31 March 2016
Rooms
Season 2 Episode 6
21 April 2016
Losing Ice
Season 2 Episode 7
28 April 2016
Cellie
Season 2 Episode 8
5 May 2016
Fashion Bears
Season 2 Episode 9
1 August 2016
The Island
Season 2 Episode 10
2 August 2016
Bear Flu
Season 2 Episode 11
3 August 2016
Chicken and Waffles
Season 2 Episode 12
4 August 2016
The Audition
Season 2 Episode 13
5 August 2016
Captain Craboo, Part 1
Season 2 Episode 14
5 September 2016
Captain Craboo, Part 2
Season 2 Episode 15
5 September 2016
Baby Bears on a Plane
Season 2 Episode 16
6 October 2016
Yuri and the Bear
Season 2 Episode 17
13 October 2016
Icy Nights
Season 2 Episode 18
20 October 2016
Everyone's Tube
Season 2 Episode 19
27 October 2016
Creature Mysteries
Season 2 Episode 20
3 November 2016
The Library
Season 2 Episode 21
10 November 2016
Grizz Helps
Season 2 Episode 22
17 November 2016
Christmas Parties
Season 2 Episode 23
1 December 2016
TV series release schedule
