Jakten på en mördare 2020, season 1

Season premiere 15 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
В 1-м сезоне сериала «Охота за убийцей» основанная на реальных событиях история начинается в конце 80-х годов на юге Швеции, где начинают пропадать дети. Вплоть до 2004 года местные сотрудники правоохранительных органов ведут охоту на серийного маньяка и убийцу. Одной из его жертв становится десятилетняя девочка по имени Хелен Нильссон, уроженка провинциального городка Хербю. Она пропадает без вести во время пасхальных каникул. На протяжении шести дней родственники надеются, что ребенок жив, и ищут Хелен по всей округе при содействии бесчисленной армии добровольцев. Спустя неделю после ее исчезновения они обнаруживают лишь тело девочки.

Episode 1
Season 1 Episode 1
15 November 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 November 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 November 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 November 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 December 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 December 2020
