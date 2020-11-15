В 1-м сезоне сериала «Охота за убийцей» основанная на реальных событиях история начинается в конце 80-х годов на юге Швеции, где начинают пропадать дети. Вплоть до 2004 года местные сотрудники правоохранительных органов ведут охоту на серийного маньяка и убийцу. Одной из его жертв становится десятилетняя девочка по имени Хелен Нильссон, уроженка провинциального городка Хербю. Она пропадает без вести во время пасхальных каникул. На протяжении шести дней родственники надеются, что ребенок жив, и ищут Хелен по всей округе при содействии бесчисленной армии добровольцев. Спустя неделю после ее исчезновения они обнаруживают лишь тело девочки.