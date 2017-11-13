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Постер к 2-му сезону сериала Свидетели
Киноафиша Сериалы Свидетели Сезоны Сезон 2

Свидетели , 2 сезон

Svideteli 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 80
Продолжительность сезона 61 час 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Свидетели »

Во 2-м сезоне сериала «Свидетели» продолжается история полковника следственно-аналитического управления Андрея Громова и его подчиненных. Они по-прежнему ежедневно рискуют собственными жизнями, чтобы добиться справедливости и упрятать за решетку тех, кто несет ответственность за самые страшные преступления. Громов внимательно наблюдает за каждым из своих сотрудников, чтобы использовать их способности по максимуму. Некоторые агенты даже вынуждены переквалифицироваться. Например, специалист в области психологии Маргарита Корецкая теперь входит в состав оперативной команды САУ.

Список серий 2-го сезона сериала «Свидетели » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
81 Как денди лондонский одет
Сезон 2 Серия 1
13 ноября 2017
82 Икра
Сезон 2 Серия 2
14 ноября 2017
83 Земля
Сезон 2 Серия 3
15 ноября 2017
84 Мажоры
Сезон 2 Серия 4
16 ноября 2017
85 Килька
Сезон 2 Серия 5
17 ноября 2017
86 Это честно. Это про меня
Сезон 2 Серия 6
20 ноября 2017
87 Футболист
Сезон 2 Серия 7
21 ноября 2017
88 Садистка
Сезон 2 Серия 8
22 ноября 2017
89 Мститель
Сезон 2 Серия 9
23 ноября 2017
90 Тёмная история
Сезон 2 Серия 10
24 ноября 2017
91 Смертельная отсрочка
Сезон 2 Серия 11
27 ноября 2017
92 Лифт на эшафот
Сезон 2 Серия 12
28 ноября 2017
93 Золотая рыбка
Сезон 2 Серия 13
29 ноября 2017
94 Звёздный час
Сезон 2 Серия 14
30 ноября 2017
95 Элвис покинул здание
Сезон 2 Серия 15
1 декабря 2017
96 Двоеженец
Сезон 2 Серия 16
4 декабря 2017
97 Кровавая свадьба
Сезон 2 Серия 17
5 декабря 2017
98 Бассейн, или Концы в воду
Сезон 2 Серия 18
6 декабря 2017
99 Всадник без головы
Сезон 2 Серия 19
7 декабря 2017
100 Градообразующее предприятие
Сезон 2 Серия 20
8 декабря 2017
101 Пансионат
Сезон 2 Серия 21
11 декабря 2017
102 Шизофрения
Сезон 2 Серия 22
12 декабря 2017
103 Злая шутка
Сезон 2 Серия 23
13 декабря 2017
104 Хочу к маме
Сезон 2 Серия 24
14 декабря 2017
105 Сваха
Сезон 2 Серия 25
15 декабря 2017
106 Клетка для Золушки
Сезон 2 Серия 26
18 декабря 2017
107 Родня
Сезон 2 Серия 27
19 декабря 2017
108 Доченька моя
Сезон 2 Серия 28
20 декабря 2017
109 Единственный
Сезон 2 Серия 29
21 декабря 2017
110 Волчья ягода
Сезон 2 Серия 30
22 декабря 2017
111 Идеальный мужчина
Сезон 2 Серия 31
3 июля 2018
112 Юный химик
Сезон 2 Серия 32
4 июля 2018
113 Ненужный муж
Сезон 2 Серия 33
5 июля 2018
114 Призрак старого театра
Сезон 2 Серия 34
6 июля 2018
115 Романэ бахт
Сезон 2 Серия 35
9 июля 2018
116 Жиголо
Сезон 2 Серия 36
10 июля 2018
117 Семейный портрет на фоне убийства
Сезон 2 Серия 37
11 июля 2018
118 Аргентинское танго
Сезон 2 Серия 38
12 июля 2018
119 Заклятые сёстры
Сезон 2 Серия 39
16 июля 2018
120 Последний урок
Сезон 2 Серия 40
16 июля 2018
121 Милосердие
Сезон 2 Серия 41
17 июля 2018
122 Если друг оказался вдруг…
Сезон 2 Серия 42
17 июля 2018
123 Иллюзия
Сезон 2 Серия 43
18 июля 2018
124 Цирк уехал
Сезон 2 Серия 44
18 июля 2018
125 Двойная подстава
Сезон 2 Серия 45
19 июля 2018
126 Человек с косой
Сезон 2 Серия 46
19 июля 2018
127 Тени прошлого
Сезон 2 Серия 47
23 июля 2018
128 Великолепная четвёрка
Сезон 2 Серия 48
23 июля 2018
129 Банный день
Сезон 2 Серия 49
24 июля 2018
130 Казни языческие
Сезон 2 Серия 50
24 июля 2018
131 Карл у Клары...
Сезон 2 Серия 51
25 июля 2018
132 Прощальный фейерверк
Сезон 2 Серия 52
25 июля 2018
133 Чужая жизнь
Сезон 2 Серия 53
26 июля 2018
134 Коса на камень
Сезон 2 Серия 54
26 июля 2018
135 Предел прочности
Сезон 2 Серия 55
27 июля 2018
136 Бабочки в голове
Сезон 2 Серия 56
27 июля 2018
137 Крайний прыжок
Сезон 2 Серия 57
30 июля 2018
138 Железная леди
Сезон 2 Серия 58
30 июля 2018
139 Взрыв
Сезон 2 Серия 59
31 июля 2018
140 Любой ценой
Сезон 2 Серия 60
31 июля 2018
141 Маскарад
Сезон 2 Серия 61
1 августа 2018
142 Реквием
Сезон 2 Серия 62
1 августа 2018
143 Старший брат
Сезон 2 Серия 63
2 августа 2018
144 Незримые связи
Сезон 2 Серия 64
2 августа 2018
145 Рокировочка
Сезон 2 Серия 65
3 августа 2018
146 Галлюцинация
Сезон 2 Серия 66
3 августа 2018
147 Всё не так
Сезон 2 Серия 67
6 августа 2018
148 Между небом и землёй
Сезон 2 Серия 68
6 августа 2018
149 Убей или умри!
Сезон 2 Серия 69
7 августа 2018
150 Холодное сердце
Сезон 2 Серия 70
7 августа 2018
151 Газовая удавка
Сезон 2 Серия 71
8 августа 2018
152 Заброшка
Сезон 2 Серия 72
8 августа 2018
153 Друзья детства
Сезон 2 Серия 73
9 августа 2018
154 Мёртвая петля
Сезон 2 Серия 74
9 августа 2018
155 Денежное дело
Сезон 2 Серия 75
10 августа 2018
156 Долгая память
Сезон 2 Серия 76
10 августа 2018
157 Если тебя не будет
Сезон 2 Серия 77
13 августа 2018
158 Поджог
Сезон 2 Серия 78
13 августа 2018
159 Честь
Сезон 2 Серия 79
14 августа 2018
160 В яблочко!
Сезон 2 Серия 80
14 августа 2018
График выхода всех сериалов
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