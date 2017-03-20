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Постер к 1-му сезону сериала Свидетели
Киноафиша Сериалы Свидетели Сезоны Сезон 1

Свидетели , 1 сезон

Svideteli 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 80
Продолжительность сезона 61 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Свидетели »

В 1-м сезоне сериала «Свидетели» во главе следственно-аналитического управления стоит полковник Андрей Громов. Вместе со своими коллегами он расследует самые запутанные дела, связанные с нарушением закона. В доме за городом обнаруживается тело генерала Виктора Кравченко. Его супруга Елена признается, что лишила жизни своего мужа, одержимая ревностью. Однако Громов подвергает сомнению ее признание. Криминальная экспертиза подтверждает, что женщина не имеет никакого отношения к смерти своего супруга. Тем временем выясняется, что кто-то похитил сына Карецкой из лагеря. Громов готов сделать все, чтобы помочь коллеге.

Список серий 1-го сезона сериала «Свидетели » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Заложник 1
Сезон 1 Серия 1
20 марта 2017
Заложник 2
Сезон 1 Серия 2
20 марта 2017
Заложник 3
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2017
Заложник 4
Сезон 1 Серия 4
21 марта 2017
Первая любовь
Сезон 1 Серия 5
22 марта 2017
Ошибка домушников
Сезон 1 Серия 6
22 марта 2017
Внутри волка
Сезон 1 Серия 7
23 марта 2017
Сага
Сезон 1 Серия 8
23 марта 2017
Марьиванна
Сезон 1 Серия 9
24 марта 2017
Игра в четыре руки
Сезон 1 Серия 10
24 марта 2017
Орёл-Решка
Сезон 1 Серия 11
24 марта 2017
Шантаж
Сезон 1 Серия 12
24 марта 2017
В одну воронку
Сезон 1 Серия 13
27 марта 2017
Партнёры
Сезон 1 Серия 14
27 марта 2017
Пиковые дамы
Сезон 1 Серия 15
28 марта 2017
Профессия - смерть
Сезон 1 Серия 16
28 марта 2017
Чемодан-вокзал
Сезон 1 Серия 17
29 марта 2017
Маски-шоу
Сезон 1 Серия 18
29 марта 2017
Человек-пазл
Сезон 1 Серия 19
30 марта 2017
Дорогая киска
Сезон 1 Серия 20
30 марта 2017
Наследники
Сезон 1 Серия 21
29 мая 2017
Беспредельщики
Сезон 1 Серия 22
29 мая 2017
Все мужики сво...
Сезон 1 Серия 23
30 мая 2017
Крупная рыба
Сезон 1 Серия 24
30 мая 2017
Собачье дело
Сезон 1 Серия 25
31 мая 2017
Чужие окна
Сезон 1 Серия 26
31 мая 2017
Баллада о доблестном рыцаре
Сезон 1 Серия 27
1 июня 2017
Рекламная акция
Сезон 1 Серия 28
1 июня 2017
Охота на лис
Сезон 1 Серия 29
2 июня 2017
Яблоко от яблони
Сезон 1 Серия 30
2 июня 2017
Не обещайте девам юным
Сезон 1 Серия 31
5 июня 2017
Меж двух огней
Сезон 1 Серия 32
5 июня 2017
Последний призрак войны
Сезон 1 Серия 33
6 июня 2017
Дед Мороз
Сезон 1 Серия 34
6 июня 2017
Колдовские войны
Сезон 1 Серия 35
7 июня 2017
Любимая девочка
Сезон 1 Серия 36
7 июня 2017
Стриптиз на перекрёстке
Сезон 1 Серия 37
8 июня 2017
Сёстры
Сезон 1 Серия 38
8 июня 2017
Сладкая смерть
Сезон 1 Серия 39
9 июня 2017
Сгоревшие во тьме
Сезон 1 Серия 40
9 июня 2017
Близкие контакты
Сезон 1 Серия 41
13 июня 2017
Дополненная реальность
Сезон 1 Серия 42
13 июня 2017
Невесёлая вдова
Сезон 1 Серия 43
14 июня 2017
Кровавые деньги
Сезон 1 Серия 44
14 июня 2017
Последняя вечеринка
Сезон 1 Серия 45
16 июня 2017
Лобовой удар
Сезон 1 Серия 46
16 июня 2017
Дорога домой
Сезон 1 Серия 47
19 июня 2017
Судья
Сезон 1 Серия 48
19 июня 2017
Огненная колесница
Сезон 1 Серия 49
20 июня 2017
Вечеринка с сюрпризом
Сезон 1 Серия 50
20 июня 2017
Малыши
Сезон 1 Серия 51
21 июня 2017
Девушка с прошлым
Сезон 1 Серия 52
21 июня 2017
Киднеппинг
Сезон 1 Серия 53
22 июня 2017
Корпорация монстра
Сезон 1 Серия 54
22 июня 2017
План "Б"
Сезон 1 Серия 55
23 июня 2017
Картина маслом
Сезон 1 Серия 56
23 июня 2017
Бойся, я всегда с тобой!
Сезон 1 Серия 57
26 июня 2017
Плохие деньги
Сезон 1 Серия 58
26 июня 2017
Личное дело
Сезон 1 Серия 59
27 июня 2017
Туфли для Золушки
Сезон 1 Серия 60
28 июня 2017
Любящая и любимая
Сезон 1 Серия 61
29 июня 2017
Леопард на верёвочке
Сезон 1 Серия 62
30 июня 2017
Договорщики
Сезон 1 Серия 63
3 июля 2017
Мальчишник
Сезон 1 Серия 64
4 июля 2017
Родители
Сезон 1 Серия 65
5 июля 2017
Золотой ключик
Сезон 1 Серия 66
6 июля 2017
Наряд вне очереди
Сезон 1 Серия 67
10 июля 2017
Смертельный долг
Сезон 1 Серия 68
10 июля 2017
Наваждение
Сезон 1 Серия 69
11 июля 2017
Не было бы счастья...
Сезон 1 Серия 70
11 июля 2017
Железное алиби
Сезон 1 Серия 71
12 июля 2017
Медальон
Сезон 1 Серия 72
12 июля 2017
Отец семейства
Сезон 1 Серия 73
13 июля 2017
Розыгрыш
Сезон 1 Серия 74
13 июля 2017
Зло вернётся
Сезон 1 Серия 75
17 июля 2017
Предатели
Сезон 1 Серия 76
18 июля 2017
Бой без правил
Сезон 1 Серия 77
19 июля 2017
Грехи отца
Сезон 1 Серия 78
20 июля 2017
Фехтовальщики
Сезон 1 Серия 79
24 июля 2017
Вверх по лестнице, ведущей вниз
Сезон 1 Серия 80
25 июля 2017
График выхода всех сериалов
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