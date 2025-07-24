Меню
Сериалы
5:32
Статьи
Статьи о сериале «5:32»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «5:32»
Вся информация о сериале
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дальше будут спойлеры, но, даже зная их, смотреть тяжело и интересно.
Написать
24 июля 2025 18:07
«Аутсорс» и кое-что еще: 5 сериалов, похожих на казахский «5:32» — кровавый триллер о маньяках-психопатах
Каннибалов тут не будет, но мрачняка хватит с запасом.
Написать
26 февраля 2025 18:36
О маньяках и каннибалах: оказывается, недооцененный детектив «5:32» основан на реальных событиях
Каждая серия отражает реальный эпизод из практики следователей.
1 комментарий
5 февраля 2025 09:25
