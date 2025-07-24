Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка

Дальше будут спойлеры, но, даже зная их, смотреть тяжело и интересно.

Какой-нибудь Netflix бы с радостью положил лапу на такой материал — но обошлось без него. Казахстанский сериал «5:32» — настоящий шок-контент, основанный на реальных делах местных серийных убийц.

Да, вы все правильно поняли: почти все эпизоды — это реконструкция истории, которую даже без сценаристов можно переносить на экран, и получится безысходная жуть.

1. Таксисты

Жуткий старт: два «предприимчивых» молодых человека охотятся на вокзале, подбирают девушек под видом таксистов и... дальше — стандартный набор из самых темных криминальных хроник.

Образы списаны с Полатбая Бердалиева и Абдусеита Орманова — дуэта, который в 2011 году совершил больше десятка убийств на территории Казахстана и Узбекистана. Удовольствие от насилия — их единственный мотив.

2. Монстр в юбке

Серия о кулинарных способностях новой знакомой: приглашает мужчин выпить — а потом крутит фарш. Зрители вспоминали дело Джумагалиева, прозванного «Железным клыком». Только вот реальный маньяк убивал женщин, а не мужчин.

Но общая схема — устрашающе знакомая. И снова — поедание человеческого мяса не просто ради выживания.

3. Бессистемный маньяк

Убийства без логики: психопат из мести за разбитое сердце идет на охоту. Прототип — «Ерлан-потрошитель» из Талдыкоргана, задержанный в 2009-м. Среди прочего — сцена, где он кладет отрезанную грудь жертвы на капот и едет с ней по городу. Живописно? Нет. Ужасно? Еще как.

4. Одноногий дед

На мотоцикле, без ноги, с соляркой и мертвецами в степи — дедушка, который внушает доверие... и насилует, и убивает. Источник вдохновения — Александр Дудник из Вишневки. Убил троих женщин, был признан вменяемым, отсидел почти два десятка лет. В сериале его расстреляли. В реальности — уцелел.

5. Маньяк из студгородка

Манжиков — вот имя, от которого до сих пор холодеет кровь у алматинских следователей. Именно он стал прототипом героя этой серии: нападает на студенток, скрывается под личиной обычного парня. Помогла выжившая жертва. Его расстреляли в 1993 году — слишком уж спокойно он рассказывал о содеянном.

6. Отчаянный и банда людоедов

Начинается с личной мести, а заканчивается пыточной кухней троих санитаров. Эти ребята считали себя «чистильщиками» — убивали секс-работниц, готовили из них фарш. Настоящие имена — Сергей Копай, Турочкин, Вершинин. Сами ели то, что готовили. В сериале, кстати, выдуманный мститель — брат одной из жертв.

7. Бонни и Клайд казахского разлива

Любовь, кровь, 16 трупов. Убийца и его девушка крушат все на пути, и списаны они с Отахона и Нигины. Он — зарезал водителя, она — пыталась помочь скрыться. В реальности все куда приземленней, но сценаристы добавили пылкой страсти. Что ж, сработало.

8. Свадьба Шалкара

Маньяк подкрался к самому личному. В самый разгар свадьбы — звонок: «мой сын убивает людей». Следователь Думан едет проверять — и погибает. Прототип — Торегельды Жарамбаев, шымкентский Чикатило. Убивал женщин, мужчин, детей. 33 жертвы. Родители маньяка все знали — и молчали. Потом сами сели.

9. Незаменимых не бывает

Шалкар теряет друга и — себя. Алкоголь, наркотики и случайная встреча с еще одним любителем человечины. Каннибал-художник, который сперва угощал гостей, а затем угощался... ими. Прототипа нет, но в 90-е в Казахстане орудовало множество людоедов, сообщает портал Steppe.

10. Лучший «коп» в отделе

В дело вмешивается криминальный авторитет: маньяк похищает его жену, и теперь ловля — не просто задача следствия, а вопрос выживания. Напоминает дела «банды Бормана» и «шалкарских головорезов» — коллективные убийства девушек с особо извращенными методами.

11. Последнее задание

Шалкар упускает маньяка и уходит со службы. Спокойная жизнь — мираж. Убийца расправился с его женой. Все. Дальше — мрак.

12. Час расплаты

Развязка. Шалкар находит преступника. Тот умирает от рака. Ни тюрьмы, ни пули. Только чувство бессилия. А потом — выстрел. Шалкар оказывается на небе, где его встречают погибшие близкие люди. Но он не может пойти с ними — ведь самоубийцам туда нельзя.

Финал бьет в сердце. Это уже не про трукрайм, а про трагедию человека, который боролся до конца — и проиграл.

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