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Постер к 2-му сезону сериала Фантастическая четверка
Киноафиша Сериалы Фантастическая четверка Сезоны Сезон 2

Фантастическая четверка, 2 сезон

Fantastic Four 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 сентября 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Фантастическая четверка»

Во 2-м сезоне сериала «Фантастическая четверка» продолжается история великого ученого по имени Ричардс, который вместе со своей командой друзей приобрел удивительные способности вследствие поражения космическими лучами. Пройдя через множество испытаний, фантастическая четверка лишилась своих сил, и это вдохновило узнавшего об этом доктора Дума захватить их штаб. Сорвиголова приходит на помощь команде. Ужасная четверка объединяет усилия, чтобы одержать победу над Фантастической четверкой, используя машины Волшебника, чтобы промыть мозги Существу и заставить его перейти на другую сторону.

Список серий 2-го сезона сериала «Фантастическая четверка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
И слепой поведет их And a Blind Man Shall Lead Them
Сезон 2 Серия 1
23 сентября 1995
Сага о нелюдях, часть 1: И ветер зовет Медузу Inhumans Saga Part 1 "And the Wind Cries Medusa"
Сезон 2 Серия 2
30 сентября 1995
Сага о нелюдях, часть 2: Нелюди среди нас Inhumans Saga Part 2 "The Inhumans Among Us"
Сезон 2 Серия 3
7 октября 1995
Сага о нелюдях, часть 3: Берегись скрытой земли Inhumans Saga Part 3 "Beware the Hidden Land"
Сезон 2 Серия 4
14 октября 1995
Миры внутри миров Worlds Within Worlds
Сезон 2 Серия 5
21 октября 1995
Сражаться с Живой планетой To Battle the Living Planet
Сезон 2 Серия 6
4 ноября 1995
Добыча Черной пантеры Prey of the Black Panther
Сезон 2 Серия 7
11 ноября 1995
Когда нужно звать Галактуса When Calls Galactus
Сезон 2 Серия 8
18 ноября 1995
Кошмар в зеленом Nightmare in Green
Сезон 2 Серия 9
25 ноября 1995
Взгляни на далекую звезду Behold, a Distant Star
Сезон 2 Серия 10
3 февраля 1996
Безнадежно невозможный Hopelessly Impossible
Сезон 2 Серия 11
10 февраля 1996
Зловещий часовой The Sentry Sinister
Сезон 2 Серия 12
17 февраля 1996
Думсдей Doomsday
Сезон 2 Серия 13
24 февраля 1996
График выхода всех сериалов
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