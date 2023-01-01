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Постер к 1-му сезону сериала Фантастическая четверка
Киноафиша Сериалы Фантастическая четверка Сезоны Сезон 1

Фантастическая четверка, 1 сезон

Fantastic Four 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фантастическая четверка»

В 1-м сезоне сериала «Фантастическая четверка» ученый Ричардс вместе со своей возлюбленной Сью Шторм, ее братом Джонни и их приятелем-летчиком Беном собираются совершить путешествие в открытый космос. Экипаж построил сам главный герой. Во время полета команде предстоит столкнуться с огромным количеством опасностей. История начинается с того, что ракета попадает в космическую бурю. Им приходится вынужденно совершить посадку на планете Земля. Никто из команды серьезно не пострадал, но спустя некоторое время оказалось, что в результате поражения космическими лучами их тела изменились и приобрели сверхъестественные способности.

Список серий 1-го сезона сериала «Фантастическая четверка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Происхождение фантастической четвёрки: Часть 1 The Origin of the Fantastic Four (Part 1)
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 1994
Происхождение фантастической четвёрки: Часть 2 The Origin of the Fantastic Four (Part 2)
Сезон 1 Серия 2
1 октября 1994
Князь Атлантиды Now Comes the Sub-Mariner
Сезон 1 Серия 3
8 октября 1994
Вторжение Скруллов Incursion of the Skrull
Сезон 1 Серия 4
15 октября 1994
Серебряный серфер и пришествие Галактуса: Часть 1 The Silver Surfer and the Coming of Galactus (Part 1)
Сезон 1 Серия 5
22 октября 1994
Серебряный серфер и пришествие Галактуса: Часть 2 The Silver Surfer and the Coming of Galactus (Part 2)
Сезон 1 Серия 6
29 октября 1994
Суперскрулл Super Skrull
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 1994
Маска доктора Рока: Часть 1 The Mask of Doom (Part 1)
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 1994
Маска доктора Рока: Часть 2 The Mask of Doom (Part 2)
Сезон 1 Серия 9
19 ноября 1994
Маска доктора Рока: Часть 3 The Mask of Doom (Part 3)
Сезон 1 Серия 10
26 ноября 1994
Человек-крот Mole Man
Сезон 1 Серия 11
3 декабря 1994
Остерегайтесь негативной зоны Behold the Negative Zone
Сезон 1 Серия 12
10 декабря 1994
Серебряный серфер и возвращение Галактуса The Silver Surfer and the Return of Galactus
Сезон 1 Серия 13
17 декабря 1994
График выхода всех сериалов
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