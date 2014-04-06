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Постер к 1-му сезону сериала Игры богов
Киноафиша Сериалы Игры богов Сезоны Сезон 1

Игры богов, 1 сезон

Kamigami no Asobi
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Игры богов»

В 1-м сезоне сериала «Игры богов» Юй Кусанаги выросла при синтоистском храме, служителем которого всю жизнь являлся ее родной отец. С детства девушка усвоила, что она должна молиться, помогать семье и прислуживать в храме. Но вся ее жизнь переворачивается, когда Юй случайно касается странного старинного меча, который откуда-то возникает в ее комнате. Меч оказывается порталом в небесную академию для молодых богов и полубогов. Гостью лично встречает царь Олимпа Зевс. Он просит ее стать живым пособием по человековедению, так как боги слишком расслабились и забыли, что они должны делать на Земле.

Список серий 1-го сезона сериала «Игры богов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Запретная настольная академия The Forbidden Academy
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2014
Красивые зачарованные оковы Beautiful Shackles
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2014
Спор и разногласия на морском бризе Sea Breeze Conflict
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2014
Проклятие несчастья короля подземного мира The Curse of Hades
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2014
Непростительное сердце The Unforgivable Heart
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2014
Лунное кольцо и эмоции The Moonlight's Feelings
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2014
Связывающее обещание на снежном поле Promise of the Frozen Wastes
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2014
Одиночество и зависть света The Solitude of Light
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2014
Темная тюрьма разбросанных цветов Dark Prison of Scattered Flowers
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2014
Прекрасный и эфемерный Lovely and Ephemeral
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2014
Закованные в тюрьму судьбы Chains of Fate
Сезон 1 Серия 11
14 июня 2014
Вечное разделение путей Eternal Separation
Сезон 1 Серия 12
21 июня 2014
График выхода всех сериалов
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