Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Везунчики»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Квартет Исэкай 2019 - 2025, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Квартет Исэкай
Сезоны
Сезон 3
Isekai Quartet
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
13 октября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
11
Продолжительность сезона
2 часа 12 минут
Рейтинг сериала
6.4
Оцените
16
голосов
7
IMDb
Список серий сериала Квартет Исэкай
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Давайте собраться вместе! Школьная жизнь
Come Together! School Life
Сезон 3
Серия 1
13 октября 2025
Притаился! Высокопреосвященство
Lurking! Eminence
Сезон 3
Серия 2
20 октября 2025
Притаился! Высокопреосвященство
Lurking! Eminence
Сезон 3
Серия 3
27 октября 2025
Хаос! Кулинарный мастер-класс!
Chaos! Cooking Class!
Сезон 3
Серия 4
3 ноября 2025
Атака! Герой копья
Attack! Of the Spear Hero
Сезон 3
Серия 5
10 ноября 2025
Поиск! Тень и Дьявол
Search! Shadow and Devil
Сезон 3
Серия 6
17 ноября 2025
Скольжение! Лыжная поездка!
Slip-Sliding! Ski Trip!
Сезон 3
Серия 7
24 ноября 2025
Популярная онлайн-игра
Popular! Online Game
Сезон 3
Серия 8
1 декабря 2025
Приблизьтесь! Музыкальный фестиваль
Get Closer! Music Festival
Сезон 3
Серия 9
8 декабря 2025
Террор! Музыкальный фестиваль
Terror! Music Festival
Сезон 3
Серия 10
15 декабря 2025
Мелодия! Музыкальный фестиваль
Melody! Music Festival
Сезон 3
Серия 11
22 декабря 2025
График выхода всех сериалов
Те, кто читал повесть, знают – финал должен был быть другим: что вырезали из «Девчат» и почему фильм спасли в последний момент
Новогодние каникулы кончились, а хорошие сериалы — нет: 3 российских хита с рейтингом IMDb выше 8,2 (идеально для вечера)
«Маленькие катастрофы», а рейтинг — не маленький: этот сериал советую включить всем, кто без ума от «Большой маленькой лжи»
Тест: вспомните 5 фильмов СССР по героиням в очках – даже не мечтайте увидеть тут мымру из «Служебного романа»
Наслаждайтесь «Ментовскими войнами», пока можете — зрители НТВ требуют убрать Шилова с экрана
Спустя 25 лет эта экранизация Кинга заиграла новыми красками: не ужастик, но иностранцам ее смотреть страшно, как никогда прежде
Иностранцы сняли фильм-издевку над русским «Буратино»: то, что вышло, трудно развидеть — выше 3 баллов не поставить
На один вопрос о фильмах Рязанова ответят лишь знатоки: кто из актеров снялся у мэтра 10+ раз – да еще и по блату?
Да не «отсиделся он писарем в штабе»: офицеры Чечни по фотографии из «Брата-2» определили войска Данилы
Тест для тех, кто уже устал от зимы: взгляните на стоп-кадры и вспомните 5 фильмов СССР с весенними названиями
Жалких 3% правды: у шеф-повара Ивлева есть веский повод ненавидеть легендарную «Кухню» - «Это полный бред, а не сериал»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667