Your tickets in your personal cabinet

My Unorthodox Life (2021), season 2

My Unorthodox Life season 2 poster
My Unorthodox Life

My Unorthodox Life 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 0 minute
"My Unorthodox Life" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Моя неортодоксальная жизнь» продолжит рассказывать о Джулии Хаарт — сильной женщине с необычной судьбой. Она была членом ультраортодоксальной еврейской общины, однако затем отказалась от религии для того, чтобы самореализоваться. Теперь Джулия — бизнесвумен, задающая тенденции в мире моды. Однако сейчас она переживает не лучший период своей жизни, ведь на ее эмоциональном состоянии серьезно сказался развод с мужем-итальянцем. В очередной раз героиня принимает вызов и учится существовать в новых обстоятельствах, ища баланс между работой и личным пространством.

5.7 IMDb
List of episodes
Season 1
Season 2
Moving Out and Moving On
Season 2 Episode 1
2 December 2022
Unpacked Fellings
Season 2 Episode 2
2 December 2022
Completely Blindsided
Season 2 Episode 3
2 December 2022
The Trouble With Aron
Season 2 Episode 4
2 December 2022
The Way We Were
Season 2 Episode 5
2 December 2022
The Haart Sphere
Season 2 Episode 6
2 December 2022
Home is Where the Haart Is
Season 2 Episode 7
2 December 2022
Rode or Die
Season 2 Episode 8
2 December 2022
Put a Ring on It
Season 2 Episode 9
2 December 2022
TV series release schedule
