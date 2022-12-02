Во 2-м сезоне шоу «Моя неортодоксальная жизнь» продолжит рассказывать о Джулии Хаарт — сильной женщине с необычной судьбой. Она была членом ультраортодоксальной еврейской общины, однако затем отказалась от религии для того, чтобы самореализоваться. Теперь Джулия — бизнесвумен, задающая тенденции в мире моды. Однако сейчас она переживает не лучший период своей жизни, ведь на ее эмоциональном состоянии серьезно сказался развод с мужем-итальянцем. В очередной раз героиня принимает вызов и учится существовать в новых обстоятельствах, ища баланс между работой и личным пространством.