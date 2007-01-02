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Постер к 1-му сезону сериала Желтая пресса
Киноафиша Сериалы Желтая пресса Сезоны Сезон 1

Желтая пресса, 1 сезон

Dirt 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 января 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «Желтая пресса»

В 1-м сезоне сериала «Желтая пресса» в центре событий оказывается молодая и амбициозная женщина по имени Люси Спиллер. Она работает главным редактором сразу в двух влиятельных журналах Голливуда. Один из них – Now – это уважаемое и качественное издание, журналисты которого много раз перепроверяют информацию и никогда не ввязываются в скандалы. Но вот второе – Dirt – самая настоящая желтая пресса, таблоид, публикующий самые грязные подробности личной жизни звезд и самые скандальные сплетни. У Люси есть лишь один близкий друг – фотограф Дон. Вскоре на горизонте появляется новая «жертва» журналистки – актер Холт Макларен.

Список серий 1-го сезона сериала «Желтая пресса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
2 января 2007
Блоган Blogan
Сезон 1 Серия 2
9 января 2007
Овофагия Ovophagy
Сезон 1 Серия 3
16 января 2007
Чего ожидать, когда вы ждете ребенка What to Expect When You're Expecting
Сезон 1 Серия 4
23 января 2007
Ты не знаешь Джека You Don't Know Jack
Сезон 1 Серия 5
30 января 2007
Тайная жизнь алтарных служек The Secret Life of Altar Girls
Сезон 1 Серия 6
6 февраля 2007
Общий сбор Come Together
Сезон 1 Серия 7
13 февраля 2007
Та штука под кроватью The Thing Under the Bed
Сезон 1 Серия 8
20 февраля 2007
Это не ситуация с заложниками твоего отца This is Not Your Father's Hostage Situation
Сезон 1 Серия 9
27 февраля 2007
Проблема секса The Sexxx Issue
Сезон 1 Серия 10
6 марта 2007
Размазанный папаниколау Pap Smeared
Сезон 1 Серия 11
13 марта 2007
Заснятый на пленку Caught on Tape
Сезон 1 Серия 12
20 марта 2007
Ita Missa Est
Сезон 1 Серия 13
27 марта 2007
График выхода всех сериалов
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