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Постер к 2-му сезону сериала Желтая пресса
Киноафиша Сериалы Желтая пресса Сезоны Сезон 2

Желтая пресса, 2 сезон

Dirt 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 марта 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 1 минута
О чем 2-й сезон сериала «Желтая пресса»

Во 2-м сезоне сериала «Желтая пресса» Джулия Мэллори обвиняет журнал Dirt в разрушении своей карьеры и нападает с ножом на его редактора Люси Спиллер. Женщина попадает в реанимацию, где в тяжелом состоянии борется за свою жизнь. Дон оказывается первым, кто нашел Люси после трагедии, из-за чего его шизофрения обостряется и выходит из-под контроля. В редакции появляется новый сотрудник Фарбер Кауфман, который должен вновь повысить тираж журнала, упавший в отсутствие Люси. Он получает задание – во что бы то ни стало добыть снимки беременной телезвезды, которая уже давно скрывается от прессы.

Список серий 2-го сезона сериала «Желтая пресса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Добро пожаловать в нормальную жизнь Welcome to Normal
Сезон 2 Серия 1
2 марта 2008
Грязные распутные женщины Dirty Slutty Whores
Сезон 2 Серия 2
9 марта 2008
Боже, благослови этого ребенка God Bless the Child
Сезон 2 Серия 3
16 марта 2008
Галстуки, которые (не) связывают Ties That (Don't) Bind
Сезон 2 Серия 4
23 марта 2008
Как называется эта штука What is This Thing Called
Сезон 2 Серия 5
30 марта 2008
Побеждает... And the Winner Is...
Сезон 2 Серия 6
6 апреля 2008
Вместо цветов... In Lieu of Flowers...
Сезон 2 Серия 7
13 апреля 2008
График выхода всех сериалов
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