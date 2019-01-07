В 1-м сезоне сериала «Дороро» лорд Даиго заплатил слишком высокую цену за благополучие своей страны. Он позволил демонам отнять органы и части тела своего сына, который только что появился на свет. Главный герой был уверен, что мальчик погиб, и отдал распоряжение избавиться от его останков. Однако у первенца Даиго оказался высокий иммунитет. К тому же ему помог невероятный лекарь. Через 16 лет Хяккимару отправился в путешествие по стране. Он не может видеть, слышать и чувствовать запахи. Однако это не мешает молодому человеку распознавать демонов. Для злых сил встреча с юношей не сулит добра — уничтожая их, Хяккимару возвращает себе части тела.