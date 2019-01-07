Menu
Dororo 2019, season 1

Dororo season 1 poster
Dororo 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 36 minutes
"Dororo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дороро» лорд Даиго заплатил слишком высокую цену за благополучие своей страны. Он позволил демонам отнять органы и части тела своего сына, который только что появился на свет. Главный герой был уверен, что мальчик погиб, и отдал распоряжение избавиться от его останков. Однако у первенца Даиго оказался высокий иммунитет. К тому же ему помог невероятный лекарь. Через 16 лет Хяккимару отправился в путешествие по стране. Он не может видеть, слышать и чувствовать запахи. Однако это не мешает молодому человеку распознавать демонов. Для злых сил встреча с юношей не сулит добра — уничтожая их, Хяккимару возвращает себе части тела.

8.2 IMDb
"Dororo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Story of Daigo
Season 1 Episode 1
7 January 2019
The Story of Bandai
Season 1 Episode 2
14 January 2019
The Story of Jukai
Season 1 Episode 3
21 January 2019
The Story of the Cursed Sword
Season 1 Episode 4
28 January 2019
The Story of the Moriko Song, Part 1
Season 1 Episode 5
4 February 2019
The Story of the Moriko Song, Part 2
Season 1 Episode 6
11 February 2019
The Story of the Jorogumo Silk Spider
Season 1 Episode 7
18 February 2019
The Story of Saru
Season 1 Episode 8
25 February 2019
The Story of the Mercilessness
Season 1 Episode 9
4 March 2019
The Story of Tahomaru
Season 1 Episode 10
11 March 2019
The Story of Banmon, Part 1
Season 1 Episode 11
18 March 2019
The Story of Banmon, Part 2
Season 1 Episode 12
25 March 2019
The Story of the Blank-faced Buddha
Season 1 Episode 13
8 April 2019
The Story of Sabame
Season 1 Episode 14
15 April 2019
The Story of the Scene from Hell
Season 1 Episode 15
22 April 2019
The Story of Shiranui
Season 1 Episode 16
29 April 2019
The Story of Questions and Answers
Season 1 Episode 17
6 May 2019
The Story of the Cape of Impermanence
Season 1 Episode 18
13 May 2019
The Story of the Amanojaku
Season 1 Episode 19
20 May 2019
The Story of the Nue
Season 1 Episode 20
27 May 2019
The Story of Breaking the Cycle of Suffering
Season 1 Episode 21
3 June 2019
The Story of Nui
Season 1 Episode 22
10 June 2019
The Story of the Demons
Season 1 Episode 23
17 June 2019
Dororo and Hyakkimaru
Season 1 Episode 24
24 June 2019
