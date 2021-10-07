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Постер к 2-му сезону телешоу Зверски сексуальные
Киноафиша Сериалы Зверски сексуальные Сезоны Сезон 2

Зверски сексуальные, 2 сезон

Sexy Beasts 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 2-й сезон телешоу «Зверски сексуальные»

Во 2-м сезоне шоу «Зверски сексуальные» необычный эксперимент продолжится. В реалити примут участие одинокие люди, которые уже привыкли сталкиваться с любовными неудачами и испытывать неловкость при знакомствах. У каждого героя своя причина переживать из-за предстоящих встреч, но теперь они получат уникальную возможность побывать на свидании вслепую, которое не доставит им дискомфорта. Все дело в специальном гриме, который превратит участников в необычных существ. Благодаря этому можно не задумываться о мимике и внешних данных, остается только расслабиться и насладиться общением с противоположным полом.

Список серий телешоу Зверски сексуальные График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Дракон Мик Mick the Dragon
Сезон 2 Серия 1
7 октября 2021
Мумия Ибукун Ibukun the Mummy
Сезон 2 Серия 2
7 октября 2021
Тигр Девон Devon the Tiger
Сезон 2 Серия 3
7 октября 2021
Летучая мышь Салли Sullie the Bat
Сезон 2 Серия 4
7 октября 2021
Горгона Пейдж Paige the Gorgon
Сезон 2 Серия 5
7 октября 2021
Кролик Робби Robbie the Rabbit
Сезон 2 Серия 6
7 октября 2021
График выхода всех сериалов
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