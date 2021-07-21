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Постер к 1-му сезону телешоу Зверски сексуальные
Киноафиша Сериалы Зверски сексуальные Сезоны Сезон 1

Зверски сексуальные, 1 сезон

Sexy Beasts 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Зверски сексуальные»

В 1-м сезоне шоу «Зверски сексуальные» одинокие женщины и мужчины получат уникальный шанс проявить себя. Все герои испытывают усталость от неудачных свиданий и все больше замыкаются в себе. Однако проект Netflix даст им возможность раскрыться перед собеседником противоположного пола посредством необычного эксперимента. Два незнакомых человека окажутся в романтической обстановке, однако перед этим их тщательно загримируют в животных и монстров. Маска позволит им быть естественными и не думать о внешнем виде и прочих формальностях, о которых многие люди волнуются на первом свидании.

Список серий телешоу Зверски сексуальные График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Демон Эмма Emma the Demon
Сезон 1 Серия 1
21 июля 2021
Бобр Джеймс James the Beaver
Сезон 1 Серия 2
21 июля 2021
Панда Карисель Kariselle the Panda
Сезон 1 Серия 3
21 июля 2021
Волк Ибрагим Ibrahim the Wolf
Сезон 1 Серия 4
21 июля 2021
Дельфин Нина Nina the Dolphin
Сезон 1 Серия 5
21 июля 2021
Петух Келечи Kelechi the Rooster
Сезон 1 Серия 6
21 июля 2021
График выхода всех сериалов
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