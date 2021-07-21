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Постер телешоу Зверски сексуальные
Постер телешоу Зверски сексуальные
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Зверски сексуальные

Зверски сексуальные (2021 - …)

Sexy Beasts 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 48 минут

О чем телешоу

Дейтинг-шоу от Netflix «Зверски сексуальные» преподносит знакомства под весьма необычным соусом. Участники проекта – стеснительные и неуверенные в себе люди, которые не решаются делать первые шаги в отношениях. Однако создатели программы позаботились о том, чтобы всем было комфортно в стрессовой ситуации. Женщины и мужчины ходят на свидания вслепую, прячась под маской монстра или обезображенного животного. Это помогает им расслабиться и быть собой, невзирая на формальности. Цель шоу – доказать, что внешность не имеет значения для душевного общения и выстраивания отношений.

Зверски сексуальные - трейлер второго сезона
Зверски сексуальные  трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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4.7 IMDb
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Сезоны
Зверски сексуальные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Зверски сексуальные - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
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