Дейтинг-шоу от Netflix «Зверски сексуальные» преподносит знакомства под весьма необычным соусом. Участники проекта – стеснительные и неуверенные в себе люди, которые не решаются делать первые шаги в отношениях. Однако создатели программы позаботились о том, чтобы всем было комфортно в стрессовой ситуации. Женщины и мужчины ходят на свидания вслепую, прячась под маской монстра или обезображенного животного. Это помогает им расслабиться и быть собой, невзирая на формальности. Цель шоу – доказать, что внешность не имеет значения для душевного общения и выстраивания отношений.