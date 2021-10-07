Во 2-м сезоне шоу «Зверски сексуальные» необычный эксперимент продолжится. В реалити примут участие одинокие люди, которые уже привыкли сталкиваться с любовными неудачами и испытывать неловкость при знакомствах. У каждого героя своя причина переживать из-за предстоящих встреч, но теперь они получат уникальную возможность побывать на свидании вслепую, которое не доставит им дискомфорта. Все дело в специальном гриме, который превратит участников в необычных существ. Благодаря этому можно не задумываться о мимике и внешних данных, остается только расслабиться и насладиться общением с противоположным полом.