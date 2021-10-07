Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sexy Beasts (2021), season 2

Sexy Beasts season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Sexy Beasts Seasons Season 2

Sexy Beasts 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 24 minutes
"Sexy Beasts" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Зверски сексуальные» необычный эксперимент продолжится. В реалити примут участие одинокие люди, которые уже привыкли сталкиваться с любовными неудачами и испытывать неловкость при знакомствах. У каждого героя своя причина переживать из-за предстоящих встреч, но теперь они получат уникальную возможность побывать на свидании вслепую, которое не доставит им дискомфорта. Все дело в специальном гриме, который превратит участников в необычных существ. Благодаря этому можно не задумываться о мимике и внешних данных, остается только расслабиться и насладиться общением с противоположным полом.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
4.7 IMDb
Write review
Sexy Beasts List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Mick the Dragon
Season 2 Episode 1
7 October 2021
Ibukun the Mummy
Season 2 Episode 2
7 October 2021
Devon the Tiger
Season 2 Episode 3
7 October 2021
Sullie the Bat
Season 2 Episode 4
7 October 2021
Paige the Gorgon
Season 2 Episode 5
7 October 2021
Robbie the Rabbit
Season 2 Episode 6
7 October 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more