В 1-м сезоне шоу «Зверски сексуальные» одинокие женщины и мужчины получат уникальный шанс проявить себя. Все герои испытывают усталость от неудачных свиданий и все больше замыкаются в себе. Однако проект Netflix даст им возможность раскрыться перед собеседником противоположного пола посредством необычного эксперимента. Два незнакомых человека окажутся в романтической обстановке, однако перед этим их тщательно загримируют в животных и монстров. Маска позволит им быть естественными и не думать о внешнем виде и прочих формальностях, о которых многие люди волнуются на первом свидании.