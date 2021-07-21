Menu
Sexy Beasts (2021), season 1

Sexy Beasts season 1 poster
Sexy Beasts 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 24 minutes
"Sexy Beasts" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Зверски сексуальные» одинокие женщины и мужчины получат уникальный шанс проявить себя. Все герои испытывают усталость от неудачных свиданий и все больше замыкаются в себе. Однако проект Netflix даст им возможность раскрыться перед собеседником противоположного пола посредством необычного эксперимента. Два незнакомых человека окажутся в романтической обстановке, однако перед этим их тщательно загримируют в животных и монстров. Маска позволит им быть естественными и не думать о внешнем виде и прочих формальностях, о которых многие люди волнуются на первом свидании.

Emma the Demon
Season 1 Episode 1
21 July 2021
James the Beaver
Season 1 Episode 2
21 July 2021
Kariselle the Panda
Season 1 Episode 3
21 July 2021
Ibrahim the Wolf
Season 1 Episode 4
21 July 2021
Nina the Dolphin
Season 1 Episode 5
21 July 2021
Kelechi the Rooster
Season 1 Episode 6
21 July 2021
