Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Fight to Survive (2023), season 1

Fight to Survive season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Fight to Survive Seasons Season 1

Fight to Survive
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Fight to Survive" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Борьба за выживание» состоится турнир, в котором поучаствуют семнадцать претендентов. Они лучшие из лучших. Прежде конкуренты пробовали свои силы в таких культовых программах «Американский Воин Ниндзя» и «Голые и напуганные». Настало время выяснить, кто же все-таки является главным выживальщиком на американском телевидении. Ведущий – неподражаемый Акбар Гбаджабиамила, который в течение 25 дней будет проверять участников на прочность, давая им всевозможные задания. Чтобы выжить в нечеловеческих условиях, участники готовы идти на крайние меры, идущие вразрез с нормами морали.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
3.4 IMDb
Write review
"Fight to Survive" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Survival of the Fittest
Season 1 Episode 1
10 August 2023
The Storm
Season 1 Episode 2
17 August 2023
This is War
Season 1 Episode 3
24 August 2023
Dog Fight
Season 1 Episode 4
31 August 2023
The Hunt
Season 1 Episode 5
7 September 2023
The Breaking Point
Season 1 Episode 6
14 September 2023
The Final Countdown
Season 1 Episode 7
21 September 2023
Battleground
Season 1 Episode 8
28 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more