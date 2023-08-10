В 1-м сезоне шоу «Борьба за выживание» состоится турнир, в котором поучаствуют семнадцать претендентов. Они лучшие из лучших. Прежде конкуренты пробовали свои силы в таких культовых программах «Американский Воин Ниндзя» и «Голые и напуганные». Настало время выяснить, кто же все-таки является главным выживальщиком на американском телевидении. Ведущий – неподражаемый Акбар Гбаджабиамила, который в течение 25 дней будет проверять участников на прочность, давая им всевозможные задания. Чтобы выжить в нечеловеческих условиях, участники готовы идти на крайние меры, идущие вразрез с нормами морали.