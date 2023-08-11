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Постер к 1-му сезону телешоу Мы – Ньюкасл Юнайтед
Киноафиша Сериалы Мы – Ньюкасл Юнайтед Сезоны Сезон 1

Мы – Ньюкасл Юнайтед, 1 сезон

We Are Newcastle United
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Мы – Ньюкасл Юнайтед»

В 1-м сезоне шоу «Мы – Ньюкасл Юнайтед» речь пойдет о клубе, который стал сенсацией сезона 2022-2023 английской Премьер-лиги. «Сороки» уже много лет не боролись за право попадания в Лигу чемпионов, однако под руководством главного тренера Эдди Хоу все изменилось. Уникальный проект даст фанатам клуба эксклюзивный доступ к лицам, принимающим решения в клубе, а также взглянуть на жизнь известных футболистов вне поля. Благодаря легендарному бомбардиру Алану Ширеру зрители смогут заглянуть за кулисы английской Премьер-лиги и узнать о главном спортивном соревновании Европы немало нового.

Список серий 1-го сезона телешоу «Мы – Ньюкасл Юнайтед» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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