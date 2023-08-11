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Постер телешоу Мы – Ньюкасл Юнайтед
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Киноафиша Сериалы Мы – Ньюкасл Юнайтед

Мы – Ньюкасл Юнайтед (2023 - 2023)

We Are Newcastle United 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность телешоу 4 часа 0 минут

О чем телешоу

«Мы – Ньюкасл Юнайтед» – спортивная сага, посвященная одному из самых известных британских футбольных клубов. За основу взят сезон 2022-2023, в результате которого клуб, всегда считавшийся «середняком», сумел пробиться в Лигу чемпионов. Помимо обзора ключевых матчей, повлиявших на исход соревнования, в документальном проекте рассказывается о внутреннее кухне «Ньюкасла», которая позволит взглянуть на развитие клуба под неожиданным углом. Повествование ведется от лица легенды команды Алана Ширера, одного из величайших британских футболистов в истории. Настоящий подарок для всех поклонников английской Премьер-лиги.

Мы – Ньюкасл Юнайтед - трейлер
Мы – Ньюкасл Юнайтед  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Мы – Ньюкасл Юнайтед - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
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