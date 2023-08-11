«Мы – Ньюкасл Юнайтед» – спортивная сага, посвященная одному из самых известных британских футбольных клубов. За основу взят сезон 2022-2023, в результате которого клуб, всегда считавшийся «середняком», сумел пробиться в Лигу чемпионов. Помимо обзора ключевых матчей, повлиявших на исход соревнования, в документальном проекте рассказывается о внутреннее кухне «Ньюкасла», которая позволит взглянуть на развитие клуба под неожиданным углом. Повествование ведется от лица легенды команды Алана Ширера, одного из величайших британских футболистов в истории. Настоящий подарок для всех поклонников английской Премьер-лиги.