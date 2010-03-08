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Постер к 2-му сезону сериала Уилфред
Киноафиша Сериалы Уилфред Сезоны Сезон 2

Уилфред , 2 сезон

Wilfred
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 марта 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Уилфред »

Во 2-м сезоне сериала «Уилфред» необычная троица героев в лице влюбленной пары и их человекообразного пса переезжает в новый дом. Адам наконец решается сделать Саре предложение руки и сердца. Молодые готовятся к свадьбе и отправляются в Намбур к родителям девушки. Конечно же, Уилфред едет вместе с ними. Он становится главным свидетелей и участником формирования новой семьи. Вот только в гостях он встречает еще одного пса – более матерого и опытного, который доставляет ему массу неприятностей. Пока Сара наслаждается девичником, а Адам общается с будущим тестем, Уилфред борется за свое честное собачье имя.

Список серий 2-го сезона сериала «Уилфред » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
8 марта 2010
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
15 марта 2010
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
22 марта 2010
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
29 марта 2010
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
5 апреля 2010
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
12 апреля 2010
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
19 апреля 2010
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
26 апреля 2010
График выхода всех сериалов
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