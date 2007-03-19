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Постер к 1-му сезону сериала Уилфред
Киноафиша Сериалы Уилфред Сезоны Сезон 1

Уилфред , 1 сезон

Wilfred
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уилфред »

В 1-м сезоне сериала «Уилфред» молодой парень Адам знакомится в баре с симпатичной девушкой Сарой, которая нравится ему с первого взгляда. После идеального свидания пара приходит в квартиру Сары, но там Адама ждет крайне необычный сюрприз. «Это мой пес Уилфред!» – говорит девушка, указывая на неряшливого мужчину, ходящего на четвереньках и наряженного в костюм собаки. Когда герой понимает, что сама Сара и все ее друзья действительно видят в Уилфреде обычного пса, он думает, что у него началось временное помешательство, и решает смириться с ситуацией. Но вот сам Уилфред вовсе не намерен мириться с новым парнем хозяйки.

Список серий 1-го сезона сериала «Уилфред » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2007
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2007
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2007
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2007
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2007
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2007
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 апреля 2007
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 мая 2007
График выхода всех сериалов
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