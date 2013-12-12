Menu
Chosen 2013 - 2014 season 2

Chosen season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Chosen Seasons Season 2

Chosen
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 December 2013
Production year 2013
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
"Chosen" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Избранный» семейство Митчеллов пускается в бега на потрепанной старой «хонде». Йен делает все возможное, чтобы защитить жену и детей от последствий своих поступков, но у Наблюдателей оказываются слишком длинные руки. Тем временем «игра» переходит на следующий уровень. К ней присоединяются новые опасные и рисковые игроки, готовые на все, чтобы выжить и избавиться от конкурентов. Выше становятся и ставки. Пока Джейкоб Орр изо всех сил пытается понять, во что его втянули, Митчеллы предпринимают попытку сбежать из-под постоянного надзора и выйти из смертоносного соревнования.

7.3 IMDb
"Chosen" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Second Chances
Season 2 Episode 1
12 December 2013
Heroes and Villains
Season 2 Episode 2
12 December 2013
Right at Your Door
Season 2 Episode 3
19 December 2013
Killers
Season 2 Episode 4
19 December 2013
Collision Course
Season 2 Episode 5
25 December 2013
Protect Your Own
Season 2 Episode 6
25 December 2013
TV series release schedule
