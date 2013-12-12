Во 2-м сезоне сериала «Избранный» семейство Митчеллов пускается в бега на потрепанной старой «хонде». Йен делает все возможное, чтобы защитить жену и детей от последствий своих поступков, но у Наблюдателей оказываются слишком длинные руки. Тем временем «игра» переходит на следующий уровень. К ней присоединяются новые опасные и рисковые игроки, готовые на все, чтобы выжить и избавиться от конкурентов. Выше становятся и ставки. Пока Джейкоб Орр изо всех сил пытается понять, во что его втянули, Митчеллы предпринимают попытку сбежать из-под постоянного надзора и выйти из смертоносного соревнования.