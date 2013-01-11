В 1-м сезоне сериала «Избранный» обычный городской неудачник по имени Йен Митчелл становится участником таинственной жестокой игры. Когда вся его жизнь находится на грани разрушения, жена с детьми уходит к другому, а дела в адвокатской конторе идут не лучшим образом, на его пороге обнаруживается странная коробка. Внутри мужчина обнаруживает самый настоящий пистолет с патронами и инструкцию. Теперь по велению неизвестного кукловода он должен убить совершенно незнакомого человека, который изображен на приложенной фотографии. Причем если он откажется или не успеет выполнить задание за три дня, то он сам погибнет.