Chosen 2013 - 2014 season 1

Chosen season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chosen Seasons Season 1

Chosen
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
"Chosen" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Избранный» обычный городской неудачник по имени Йен Митчелл становится участником таинственной жестокой игры. Когда вся его жизнь находится на грани разрушения, жена с детьми уходит к другому, а дела в адвокатской конторе идут не лучшим образом, на его пороге обнаруживается странная коробка. Внутри мужчина обнаруживает самый настоящий пистолет с патронами и инструкцию. Теперь по велению неизвестного кукловода он должен убить совершенно незнакомого человека, который изображен на приложенной фотографии. Причем если он откажется или не успеет выполнить задание за три дня, то он сам погибнет.

Series rating

0.0
7.3 IMDb
"Chosen" season 1 list of episodes. TV series release schedule
The Box
Season 1 Episode 1
11 January 2013
The Hunters
Season 1 Episode 2
11 January 2013
The Fixers
Season 1 Episode 3
11 January 2013
The Watchers
Season 1 Episode 4
11 January 2013
The Cavalry
Season 1 Episode 5
11 January 2013
The Way Out
Season 1 Episode 6
11 January 2013
