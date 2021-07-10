Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Бюро магических дел
Киноафиша Сериалы Бюро магических дел Сезоны Сезон 2

Бюро магических дел, 2 сезон

The Bureau of Magical Things
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бюро магических дел»

Во 2-м сезоне сериала «Бюро магических дел» трилинг Кайра продолжает учиться в школе волшебства у профессора Максвелла. Теперь она дружит с удивительными созданиями, которых раньше считала вымышленными: феей Лилли, эльфийкой Имоджен и другими существами магического мира. Однажды Кайру и Дарру похищают прямо со школьной вечеринки в доме Лилли. Наутро ребята обнаруживают себя в Бангкоке. Теперь им придется объединить усилия, чтобы найти Три Ключа к легендарному мифическому Храму Пурпурного Лотоса. Если им удастся выполнить это задание, то они смогут вернуться домой невредимыми.

Список серий 2-го сезона сериала «Бюро магических дел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Исчезнувший Vanished
Сезон 2 Серия 1
10 июля 2021
Опасный секрет A Dangerous Secret
Сезон 2 Серия 2
10 июля 2021
Компакт фортуны Fortuna's Compact
Сезон 2 Серия 3
11 июля 2021
Громкий чих The Big Sneeze
Сезон 2 Серия 4
11 июля 2021
Добро пожаловать в джунгли Welcome to the Jungle
Сезон 2 Серия 5
17 июля 2021
Зеркальное отражение Mirror Image
Сезон 2 Серия 6
17 июля 2021
Время тестирования Testing Times
Сезон 2 Серия 7
18 июля 2021
Почти знаменитым Almost Famous
Сезон 2 Серия 8
18 июля 2021
Ключ к прошлому The Key to the Past
Сезон 2 Серия 9
24 июля 2021
Сообщение The Message
Сезон 2 Серия 10
24 июля 2021
Заколдованный лес The Enchanted Wood
Сезон 2 Серия 11
25 июля 2021
Лжец, лжец Liar, Liar
Сезон 2 Серия 12
25 июля 2021
Пусть игры начнутся Let the Games Begin
Сезон 2 Серия 13
31 июля 2021
Новые трюки New Tricks
Сезон 2 Серия 14
31 июля 2021
Время вечеринки Party Time
Сезон 2 Серия 15
1 августа 2021
Откровения Revelations
Сезон 2 Серия 16
1 августа 2021
Ограбление The Heist
Сезон 2 Серия 17
7 августа 2021
Начало конца Beginning of the End
Сезон 2 Серия 18
7 августа 2021
Отчаянный план A Desperate Plan
Сезон 2 Серия 19
8 августа 2021
Больше никаких секретов No More Secrets
Сезон 2 Серия 20
8 августа 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Словно старуха с косой: обомлеете, увидев состарившуюся любимицу Михалкова
Внешность жены Бондаренко постоянно ругают, но на этот раз от модели глаз не оторвать (фото)
В Голливуде смеялись, когда советский режиссер решил снять этот фильм: теперь считают шедевром
Четвертое место уже подготовлено: что происходит на могиле родителей Пугачевой
Лопоухая девочка из «Ералаша» освоила новую профессию: снимает видео с перчинкой
В России выбрали лучшего актера: Миронов считает звезду настоящим талантищем
Так и не скажешь, что вундеркинды: как выглядели Тепляковы до славы и 8 детей
Эта девушка была женой сына-фрика Яковлевой: ушла из семьи после измены
Три дня в плену: как Аллу Пугачеву похитили в чужой стране
«Ужас»: Снаткина так опозорилась на красной дорожке, что людям смотреть противно
В Театре Сатиры стало не до смеха, когда заговорила любовница Миронова: насилие, издевательства и не только
«Ангельский голос»: дочь Кеосаяна и Хмельницкой потрясла всех пением (видео)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше