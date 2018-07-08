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Постер к 1-му сезону сериала Бюро магических дел
Киноафиша Сериалы Бюро магических дел Сезоны Сезон 1

Бюро магических дел, 1 сезон

The Bureau of Magical Things
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бюро магических дел»

В 1-м сезоне сериала «Бюро магических дел» в небольшом городке Ривер-Сити живет обычная девушка-подросток по имени Кайра. Но однажды она оказывается не в то время не в том месте и становится свидетельницей магической перепалки между эльфийкой Имоджен и феей Лилли. Коснувшись волшебной книги, героиня случайно привлекает к себе внимание обоих мифических существ и узнает о самой себе нечто невероятное. Выясняется, что Кайра – трилинг, прямой потомок трех рас: фей, эльфов и людей. Но она должна научиться контролировать свои силы. Для этого девушка отправляется в волшебную школу под управлением профессора Максвелла.

Список серий 1-го сезона сериала «Бюро магических дел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Магическая неполадка Magical Mishap
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2018
Волшебство вокруг Magic in the Air
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2018
Жизнь – театр All the World's a Stage
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2018
Прогулка с собаками Gone to the Dogs
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2018
Незабываемая ночь в музее A Knight to Remember
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2018
Испытание The Test
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2018
Фея на один день Fairy For A Day
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2018
Легкий путь Shortcut
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2018
На пляже On The Beach
Сезон 1 Серия 9
2 сентября 2018
Неизведанные воды Uncharted Waters
Сезон 1 Серия 10
9 сентября 2018
Волшебная история A Fairy Tale
Сезон 1 Серия 11
16 сентября 2018
Проход 13 Aisle 13
Сезон 1 Серия 12
23 сентября 2018
Сила притяжения Forces of Attraction
Сезон 1 Серия 13
30 сентября 2018
Глаз Гора The Eye Of Horus
Сезон 1 Серия 14
7 октября 2018
Конец света Judgement Day
Сезон 1 Серия 15
14 октября 2018
Награда Prize Day
Сезон 1 Серия 16
21 октября 2018
Обвинение Accused
Сезон 1 Серия 17
11 ноября 2018
Погоня On the Case
Сезон 1 Серия 18
18 ноября 2018
В конце пути 1 End of the Road: Part 1
Сезон 1 Серия 19
25 ноября 2018
В конце пути 2 End of the Road: Part 2
Сезон 1 Серия 20
2 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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