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Постер к 2-му сезону сериала Таинственный путь
Киноафиша Сериалы Таинственный путь Сезоны Сезон 2

Таинственный путь, 2 сезон

Mystery Road 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Таинственный путь»

Во 2-м сезоне сериала «Таинственный путь» продолжается история детектива Джея Свона с местной сотрудницей полиции Эммой Джеймс. Он занимается расследованием исчезновения двух рабочих с животноводческой станции в маленьком австралийском городке. Фургон исчезнувших был найден посреди пустынной местности, с распахнутыми дверями, заведенным мотором и обилием крови. Эмма, которая привыкла работать в одиночку, не очень доверяет мужчине. Они часто спорят и сталкиваются с разногласиями, а когда оказывается, что место, где случилось убийство, принадлежит ее брату, все становится еще труднее.

Список серий 2-го сезона сериала «Таинственный путь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Дорога The Road
Сезон 2 Серия 1
19 апреля 2020
Вспышка The Flare
Сезон 2 Серия 2
26 апреля 2020
Артефакты Artefacts
Сезон 2 Серия 3
3 мая 2020
Сломанный Broken
Сезон 2 Серия 4
10 мая 2020
Жить с живыми To Live with the Living
Сезон 2 Серия 5
17 мая 2020
Что ты сейчас делаешь What You Do Now
Сезон 2 Серия 6
24 мая 2020
График выхода всех сериалов
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