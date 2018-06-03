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Постер к 1-му сезону сериала Таинственный путь
Киноафиша Сериалы Таинственный путь Сезоны Сезон 1

Таинственный путь, 1 сезон

Mystery Road 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Таинственный путь»

В 1-м сезоне сериала «Таинственный путь» молодой констебль полиции Джей Свон устраивается на новую работу в маленьком шахтерском городке, где прошла вся его молодость. Он сразу приступает к расследованию серии ограблений и пытается выяснить правду о своей личной трагедии. Также Джей встречает девушку, в которую был влюблен в юности. После подозрительного ограбления, случившегося в городе, Джей наносит визит местной преступной группировке. Атмосфера быстро накаляется. Ануша ищет подсказки о гибели Джоша Аллена. После городских праздников на ежегодном балу дебютанток происходит трагедия. Эта ночь навсегда меняет жизнь Джея.

Список серий 1-го сезона сериала «Таинственный путь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Исчезновение Gone
Сезон 1 Серия 1
3 июня 2018
Кровные узы Blood Ties
Сезон 1 Серия 2
3 июня 2018
Гоняясь за призраками Chasing Ghosts
Сезон 1 Серия 3
10 июня 2018
Тишина Silence
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2018
Колодец с водой The Waterhole
Сезон 1 Серия 5
24 июня 2018
Правда The Truth
Сезон 1 Серия 6
1 июля 2018
График выхода всех сериалов
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