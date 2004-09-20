В 1-м сезоне сериала «Штрафбат» события разворачиваются в освобожденном от фашистских захватчиков поселении. Идет второй год войны. Глымов знакомится с Катериной, влюбляется в нее и понимает, что впервые в жизни хочет создать семью. Начальство принимает решение поставить штрафбат Твердохлебова на укрепленный вражескими войсками участок, произвести разведку боем и укрепить свои позиции. Твердохлебов оказывается в плену у фашистов. Всех, кто не соглашается сражаться на стороне немецких войск, уничтожают, но ему, по счастливой случайности, удается уцелеть. Раненый, он вылезает ночью из братской могилы и отправляется искать своих.