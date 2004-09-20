Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shtrafbat season 1 watch online

Shtrafbat season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Shtrafbat Seasons Season 1

Shtrafbat 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 11
Runtime 9 hours 10 minutes
"Shtrafbat" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Штрафбат» события разворачиваются в освобожденном от фашистских захватчиков поселении. Идет второй год войны. Глымов знакомится с Катериной, влюбляется в нее и понимает, что впервые в жизни хочет создать семью. Начальство принимает решение поставить штрафбат Твердохлебова на укрепленный вражескими войсками участок, произвести разведку боем и укрепить свои позиции. Твердохлебов оказывается в плену у фашистов. Всех, кто не соглашается сражаться на стороне немецких войск, уничтожают, но ему, по счастливой случайности, удается уцелеть. Раненый, он вылезает ночью из братской могилы и отправляется искать своих.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
"Shtrafbat" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 September 2004
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 September 2004
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 September 2004
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 September 2004
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 September 2004
Серия 6
Season 1 Episode 6
27 September 2004
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 September 2004
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 September 2004
Серия 9
Season 1 Episode 9
30 September 2004
Серия 10
Season 1 Episode 10
1 October 2004
Серия 11
Season 1 Episode 11
4 October 2004
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more