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Постер к 1-му сезону сериала Столыпин... Невыученные уроки
Киноафиша Сериалы Столыпин... Невыученные уроки Сезоны Сезон 1

Столыпин... Невыученные уроки, 1 сезон

Stolypin… Nevyuchennye uroki 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июля 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 14
Продолжительность сезона 10 часов 58 минут
О чем 1-й сезон сериала «Столыпин... Невыученные уроки»

В 1-м сезоне сериала «Столыпин… Невыученные уроки» царь Николай II своим очередным указом назначает нового главу правительства. Им становится потомок старинного русского рода Петр Аркадьевич Столыпин, который искренне предан императору, а главное – своей стране. Он быстро понимает, что России больше не подходит намеченный ранее путь экономического и политического развития. В стране назревает бурное недовольство, которое грозит вылиться в революцию. Поэтому Столыпин начинает нащупывать новое направление реформ. К сожалению, вскоре он наживает могущественных врагов, используют все средства для борьбы с реформатором.

Список серий 1-го сезона сериала «Столыпин... Невыученные уроки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 июля 2006
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2006
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 июля 2006
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 июля 2006
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 июля 2006
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 июля 2006
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 июля 2006
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 июля 2006
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
29 июля 2006
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
29 июля 2006
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
30 июля 2006
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
30 июля 2006
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
6 августа 2006
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
6 августа 2006
График выхода всех сериалов
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