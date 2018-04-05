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Постер к 2-му сезону сериала Типа моя жена
Киноафиша Сериалы Типа моя жена Сезоны Сезон 2

Типа моя жена, 2 сезон

Imposters
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Типа моя жена»

Во 2-м сезоне сериала «Типа моя жена» клуб бывших мужей и жен Мэдди в полном составе отправляется в родной городок Ричарда, чтобы тайно продать украденное у ФБР кольцо с редким желтым бриллиантом. Драгоценность должна стоить не менее полутора миллионов и покрыть все издержки операции и даже деньги, похищенные у ребят аферисткой-бывшей. Но Патрик не опускает руки и пускается в погоню за кольцом, используя свои профессиональные связи. Тем временем Мэдди приходится скрываться сразу ото всех: от своих «супругов», полиции, Ленни Койн и Доктора. Она находит пристанище в неожиданном месте, где ей предстоит подумать о своем поведении.

Список серий 2-го сезона сериала «Типа моя жена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Филлион Боллар Кинг Fillion Bollar King
Сезон 2 Серия 1
5 апреля 2018
Возможно, проблемы Trouble Maybe
Сезон 2 Серия 2
12 апреля 2018
Старое нерешенное дерьмо Old Unresolved Shit
Сезон 2 Серия 3
19 апреля 2018
Андиамо Andiamo
Сезон 2 Серия 4
26 апреля 2018
Возможно / Определенно Maybe / Definitely
Сезон 2 Серия 5
3 мая 2018
Достаточно. Поехали. That's Enough. Off You Go.
Сезон 2 Серия 6
10 мая 2018
Горничная Мэриан на цыпочках Maid Marian on Her Tip-Toed Feet
Сезон 2 Серия 7
17 мая 2018
Отстой второго этапа Phase Two Sucks
Сезон 2 Серия 8
24 мая 2018
Миру нужны герои. Снова. The World Needs Heroes. Over.
Сезон 2 Серия 9
31 мая 2018
Скоро увидимся, Макарун See You Soon, Macaroon
Сезон 2 Серия 10
7 июня 2018
График выхода всех сериалов
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