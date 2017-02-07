Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Типа моя жена
Киноафиша Сериалы Типа моя жена Сезоны Сезон 1

Типа моя жена, 1 сезон

Imposters
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Типа моя жена»

В 1-м сезоне сериала «Типа моя жена» судьба сталкивает трех совершенно непохожих друг на друга людей: молодого и очень милого бизнесмена Эзру, амбициозного, но не отличающегося умом спортсмена Ричарда и эксцентричную художницу-лесбиянку Джулс. Выясняется, что все они… женаты на одной и той же женщине – прекрасной и безупречной Эйве… или Элис? Или Сисси? Обманутые бывшие объединяются, чтобы отыскать бросившую их аферистку и забрать принадлежащие им деньги. Но есть одна проблема: они понятия не имеют, как их «супругу» зовут на самом деле, а главное – кто стоит за всеми ее гениальными аферами?

Список серий 1-го сезона сериала «Типа моя жена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Типа моя жена My So-Called Wife
Сезон 1 Серия 1
7 февраля 2017
Мои бубенчики, придурок! My Balls, Dickhead
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2017
Мы хотели каждую ложь We Wanted Every Lie
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2017
Коэн, Ленни Коэн Cohen. Lenny Cohen.
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2017
Акула – это хорошо или плохо? Is a Shark Good or Bad?
Сезон 1 Серия 5
7 марта 2017
Код Мэдди The Maddie Code
Сезон 1 Серия 6
14 марта 2017
Лягушка. Бикини. Эйфелева башня Frog-Bikini-Eiffel Tower
Сезон 1 Серия 7
21 марта 2017
В игре In the Game
Сезон 1 Серия 8
28 марта 2017
Дамы и господа, доктор прибыл Ladies and Gentlemen, The Doctor Is In
Сезон 1 Серия 9
4 апреля 2017
Только вперед, ни шагу назад Always Forward, Never Back
Сезон 1 Серия 10
11 апреля 2017
График выхода всех сериалов
Related video
Улыбка один в один: ахнете, увидев старшую сестру самой красивой женщины в мире
Этот ляп в советском «Шерлоке Холмсе» заметили только иностранцы: внимание на Ливанова
Позорит Пугачеву: только посмотрите, что вытворяет молодая жена Преснякова (пикантное видео)
Последняя воля Карла III останется розовой мечтой: планы опять нарушили Меган и Гарри
Все мужчины были без ума от красавицы из сериала «Кабачок "13 стульев"»: сейчас не узнаете
Совсем не похож на многоженца: на Юрия Гальцева сегодня больно смотреть
Эту советскую певицу до сих пор обожают в России: не поверите, за что попала в черные списки
У Саши из «Универа» была мама: вот как выглядит бывшая миллиардера Сильвестра
До Бузовой и Бородиной телестройку вел артист: мало кто помнит, хотя он звезда №1
Из сказочного лебедя в белую ворону: Волочкова в молодости была жуть как хороша
Жуткие брови, когти вместо ногтей: дочь Киркорова от известной певицы называют гадким утенком
Тест: какой у вас тип волшебных крыльев?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше