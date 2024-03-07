Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Любовь слева направо 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Любовь слева направо
Киноафиша Сериалы Любовь слева направо Сезоны Сезон 2

Billie vs Benjamin 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Любовь слева направо»

Во 2-м сезоне сериала «Любовь слева направо» отношения Беньямина и Билли накаляются. Минувшая акция протеста, на которой влюбленные выступили по разные стороны баррикад, сделала их врагами на глазах у всего города. Обоим активистам пришлось дойти до крайности в отстаивании своих политических взглядов, чтобы не ударить в грязь лицом перед семьями и друзьями. Теперь Билли пытается помочь своему старому другу и бывшему коллеге продлить рабочую визу и остаться в стране. Но отец Беньямина выступает строго против нелегальных мигрантов в Бельгии, и сыну приходится занять его сторону. Неужели все эти обстоятельства окажутся сильнее любви?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Любовь слева направо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Aflevering 1
Сезон 2 Серия 1
7 марта 2024
Серия 2 Aflevering 2
Сезон 2 Серия 2
7 марта 2024
Серия 3 Aflevering 3
Сезон 2 Серия 3
7 марта 2024
Серия 4 Aflevering 4
Сезон 2 Серия 4
7 марта 2024
Серия 5 Aflevering 5
Сезон 2 Серия 5
7 марта 2024
Серия 6 Aflevering 6
Сезон 2 Серия 6
7 марта 2024
График выхода всех сериалов
В «Прометее» есть отсылка не только к «Чужому», но и к другому шедевру Скотта: правда, только на Blu-ray
Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида
«Отдельное спасибо оператору»: военная драма с Безруковым и Кологривым за день собрала 30+ млн рублей — фанаты сериала «СМЕРШ» оценят
«А зори здесь тихие» — классика СССР, но был и другой проект: фильм с рейтингом 8.1 при участии Warner Bros — даже мелькнул молодой Кеосаян
Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест)
«Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге
«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»
«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше