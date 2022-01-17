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Постер к 1-му сезону сериала Любовь слева направо
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Любовь слева направо Сезоны Сезон 1

Любовь слева направо, 1 сезон

Billie vs Benjamin 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Любовь слева направо»

В 1-м сезоне сериала «Любовь слева направо» юная политическая активистка по имени Билли отправляется на выходные в Остенд, чтобы на время отбросить все хлопоты и отдохнуть с друзьями. Там она знакомится с парнем своей мечты: Беньямин привлекателен, остроумен, хорошо образован и очень мил. Между молодыми людьми с первого взгляда пробегает искра. Не проходит и двух дней, как они решают непременно встретиться в обычной жизни и превратить курортный роман в большое чувство. Но их планы срывает банальная политическая дискуссия. Выясняется, что Бен – крайне правый консерватор, в то время как Билли участвует в митингах левых.

Список серий 1-го сезона сериала «Любовь слева направо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Aflevering 1
Сезон 1 Серия 1
17 января 2022
Серия 2 Aflevering 2
Сезон 1 Серия 2
17 января 2022
Серия 3 Aflevering 3
Сезон 1 Серия 3
17 января 2022
Серия 4 Aflevering 4
Сезон 1 Серия 4
17 января 2022
Серия 5 Aflevering 5
Сезон 1 Серия 5
17 января 2022
Серия 6 Aflevering 6
Сезон 1 Серия 6
17 января 2022
График выхода всех сериалов
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