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Постер к 1-му сезону сериала Эльфийская песнь
Киноафиша Сериалы Эльфийская песнь Сезоны Сезон 1

Эльфийская песнь, 1 сезон

Erufen rîto 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июля 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эльфийская песнь»

В 1-м сезоне сериала «Эльфийская песнь» в секретной генетической лаборатории выводят так называемых диклониусов – гибридов человека и животного. Самым успешным образцом становится очаровательная, но невероятно сильная и опасная девушка Люси с рожками на голове. Однако она оказывается слишком хитрой и своевольной, чтобы оставаться во власти ученых. Однажды она улучает момент и сбегает, устроив на своем пути настоящую кровавую баню. Взбесившийся «образец» решают уничтожить, по ее следам отправляют киллера Бандо. Тем временем из-за своих ранений Люси теряет память и знакомится со студентами Котой и Юкой.

Список серий 1-го сезона сериала «Эльфийская песнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Встреча A Chance Encounter
Сезон 1 Серия 1
25 июля 2004
Разрушение Annihilation
Сезон 1 Серия 2
1 августа 2004
Сокровенность Deep Feelings
Сезон 1 Серия 3
8 августа 2004
Битва прикосновениями Attack
Сезон 1 Серия 4
15 августа 2004
Скрываемое Receipt
Сезон 1 Серия 5
22 августа 2004
Сердечное тепло Innermost Feelings
Сезон 1 Серия 6
29 августа 2004
Случайная встреча Confrontation
Сезон 1 Серия 7
5 сентября 2004
Начало The Beginning
Сезон 1 Серия 8
12 сентября 2004
Прекрасные воспоминания Reminiscence
Сезон 1 Серия 9
19 сентября 2004
Грудной ребёнок Infant
Сезон 1 Серия 10
26 сентября 2004
Осложнение Complication
Сезон 1 Серия 11
3 октября 2004
Падение Quagmire
Сезон 1 Серия 12
10 октября 2004
Ничего не осталось No Return
Сезон 1 Серия 13
17 октября 2004
График выхода всех сериалов
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