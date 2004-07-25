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Постер сериала Эльфийская песнь
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Киноафиша Сериалы Эльфийская песнь

Эльфийская песнь (2004 - 2004)

Erufen rîto 18+
Год выпуска 2004
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 5 часов 25 минут

О чем сериал

«Эльфийская песнь» – это аниме-сериал о сбежавшей из лаборатории генетически модифицированной девушке. Люси – так называемый диклониус, результат опасного эксперимента. Когда она понимает, что ее жизнь полностью зависит от безжалостных ученых, она устраивает побег, убив всех, кто встает у нее на пути. Теперь по ее следам идет кровожадный наемник Бандо. В борьбе с ним девушка получает пулю в голову и теряет память. Ее спасают два добросердечных студента и называют Нью – в честь Нью-Йоркского университета.

В ролях
В ролях
Юки Мацуока
Мари Ямамото
Дзёдзи Наката
Санаэ Кобаяси
Тихиро Судзуки
Мамико Ното
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Эльфийская песнь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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