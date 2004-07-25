«Эльфийская песнь» – это аниме-сериал о сбежавшей из лаборатории генетически модифицированной девушке. Люси – так называемый диклониус, результат опасного эксперимента. Когда она понимает, что ее жизнь полностью зависит от безжалостных ученых, она устраивает побег, убив всех, кто встает у нее на пути. Теперь по ее следам идет кровожадный наемник Бандо. В борьбе с ним девушка получает пулю в голову и теряет память. Ее спасают два добросердечных студента и называют Нью – в честь Нью-Йоркского университета.