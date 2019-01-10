Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Yakusoku no Neverland 2019 - 2021 season 1

Yakusoku no Neverland season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yakusoku no Neverland Seasons Season 1

Yakusoku no Neverland 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Yakusoku no Neverland" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Обещанная Страна грез» события разворачиваются в частном сиротском приюте «Грейс Филд», где всем заправляет строгая Мама – главная воспитательница и директриса. Норману, Эмме и Рэю уже по 11 лет, но они все еще всей душой мечтают, чтобы однажды их забрали в приемные семьи. Каждый раз, когда кого-то из младших увозят новые родители, они устраивают веселые проводы. Но одна из усыновленных сирот забывает свою любимую игрушку. Ребята решают вернуть ее, но случайно становятся свидетелями страшного разговора. «Усыновление» – это вовсе не то, чем кажется. Герои решают собрать тайное общество сверстников и сбежать из приюта.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
"Yakusoku no Neverland" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 January 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 January 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
24 January 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
31 January 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 February 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 February 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
21 February 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
28 February 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
7 March 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
14 March 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
21 March 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
28 March 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more