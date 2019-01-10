В 1-м сезоне сериала «Обещанная Страна грез» события разворачиваются в частном сиротском приюте «Грейс Филд», где всем заправляет строгая Мама – главная воспитательница и директриса. Норману, Эмме и Рэю уже по 11 лет, но они все еще всей душой мечтают, чтобы однажды их забрали в приемные семьи. Каждый раз, когда кого-то из младших увозят новые родители, они устраивают веселые проводы. Но одна из усыновленных сирот забывает свою любимую игрушку. Ребята решают вернуть ее, но случайно становятся свидетелями страшного разговора. «Усыновление» – это вовсе не то, чем кажется. Герои решают собрать тайное общество сверстников и сбежать из приюта.