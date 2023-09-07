Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Черное облако
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Черное облако Сезоны Сезон 1

Черное облако, 1 сезон

Chernoe oblako 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Черное облако»

В 1-м сезоне сериала «Черное облако» студентка Ольга обладает ужасным характером и целым комплектом психологических проблем. Ее бесят все окружающие люди – от преподавательницы в университете до собственных родителей. Девушка решает записаться на прием к психотерапевту, чтобы наконец выплеснуть разъедающие ее негативные эмоции. Специалист оказывается очень понимающим человеком, он просит ее подробно рассказать о каждом конфликте за последнее время. Однако вскоре после встречи с ним Оля замечает, что все, на кого она пожаловалась, начинают умирать. Неужели врач решил оказать ей такую «услугу» или виновата ее собственная злоба?

Список серий 1-го сезона сериала «Черное облако» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 октября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Лобода в прошлом: немец из Rammstein переключился на самую ненавистную актрису России
Тест: кто вы из группы BTS?
Сразу в нескольких странах запретили фильм «Барби»: странно, что в России не бьют тревогу
Женщины с этими именами всегда главные в семье: муж на вторых ролях
У советского Алена Делона было двое внебрачных детей: выиграли в генетическую лотерею (фото)
Чудо природы: россияне обомлели, увидев возмужавшего внука Винокура
Так и не отмылась: Тихомирова из «Обратной стороны Луны» угодила в скандал 18+
Все знают фильм с Харатьяном, а вот существование комедии «Сердца четырех» скрывали долгие годы
Женщины с этими именами обладают яркой энергетикой: притягивают одним взглядом
Дети выросли непохожими на Ревву и его жену: вот как выглядят девочки
Опозорил при высшем руководстве: Гайдай неспроста годами ненавидел Рязанова
Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше