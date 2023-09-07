В 1-м сезоне сериала «Черное облако» студентка Ольга обладает ужасным характером и целым комплектом психологических проблем. Ее бесят все окружающие люди – от преподавательницы в университете до собственных родителей. Девушка решает записаться на прием к психотерапевту, чтобы наконец выплеснуть разъедающие ее негативные эмоции. Специалист оказывается очень понимающим человеком, он просит ее подробно рассказать о каждом конфликте за последнее время. Однако вскоре после встречи с ним Оля замечает, что все, на кого она пожаловалась, начинают умирать. Неужели врач решил оказать ей такую «услугу» или виновата ее собственная злоба?