Chernoe oblako season 1 watch online

Chernoe oblako season 1 poster
Chernoe oblako 18+
Title Сезон 1
Season premiere 7 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Chernoe oblako" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Черное облако» студентка Ольга обладает ужасным характером и целым комплектом психологических проблем. Ее бесят все окружающие люди – от преподавательницы в университете до собственных родителей. Девушка решает записаться на прием к психотерапевту, чтобы наконец выплеснуть разъедающие ее негативные эмоции. Специалист оказывается очень понимающим человеком, он просит ее подробно рассказать о каждом конфликте за последнее время. Однако вскоре после встречи с ним Оля замечает, что все, на кого она пожаловалась, начинают умирать. Неужели врач решил оказать ей такую «услугу» или виновата ее собственная злоба?

Series rating

8.5
Rate 36 votes
7 IMDb
"Chernoe oblako" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 October 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
26 October 2023
TV series release schedule
