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Черное облако
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Отзывы о сериале «Черное облако»
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Павел Никифоров
7 сентября 2023, 20:48
Оценка
«Черное облако» оказался вполне увлекательным проектом, который сумеет заинтересовать с первой серии. Необычный способ подачи, когда главная героиня на приеме у психолога начинает по чуть-чуть открывать свои тайные желания и проблемные стороны своей жизни, затягивает зрителя, и скорее всего, уже не отпустит до самого финала. Хочется уже скорее посмотреть следующую серию и узнать – сможет ли Оля выпутаться из паутины мистических событий, которые происходят вокруг неё или всё-таки это ОНА паук, который удачно замаскировался. Приятно, когда сериал удивляет. Такое бывает редко.
7 сентября 2023, 20:48
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Киноафиша.инфо
8 сентября 2023, 11:42
в ответ на сообщение
Павел Никифоров от 7 сентября 2023, 20:48
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
8 сентября 2023, 11:42
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Асель Мишина
14 сентября 2023, 18:58
Оценка
Посмотрела первые две серии и вроде как подобное уже где-то видела, но почему-то хочется смотреть дальше. Я ломала голову и пока не могу дать разумного объяснения всем смертям, которые показал сериал в первых сериях, пока в голове только мистическое объяснение, как все умирают, не думала, что наши смогут снять нечто подобное и на таком достойном уровне
14 сентября 2023, 18:58
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Киноафиша.инфо
15 сентября 2023, 18:46
в ответ на сообщение
Асель Мишина от 14 сентября 2023, 18:58
Очень рады прочесть ваше мнение о сериале, спасибо 😌
15 сентября 2023, 18:46
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Максим Иваницкий
26 сентября 2023, 22:34
Оценка
Вот именно таким должен быть настоящий детектив – как «Черное облако». Чтобы с каждой серией умело разбивать все твои предположения. Я посмотрел уже половину, но до сих пор не могу понять, кто же убийца) Достойный представитель жанра. Надеюсь, финал не испортит всё (как обычно наши это умеют). Актёров классных подобрали – они в непривычных ролях. Главная девушка Оля – очень красивая и пугающая одновременно, как Дрю Берримор в «Плюще» в свое время. В общем, жду финала и потом выдам более развернутое мнение! Пока все нравится.
26 сентября 2023, 22:34
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Киноафиша.инфо
27 сентября 2023, 15:36
в ответ на сообщение
Максим Иваницкий от 26 сентября 2023, 22:34
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
27 сентября 2023, 15:36
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Михаил Колобов
15 октября 2023, 22:25
Оценка
Половина сериала позади и уже можно с большей уверенностью сказать, что сериал очень достойный, конечно, главная интрига впереди и нам предстоит своими глазами увидеть развязку крайне тонкой головоломки, которую не представлялось возможности разгадывать долгое время. Подобный жанр редкий на наших телеэкранах, так как в основном все современные российские сериалы с лёгкостью поддаются разгадке еще задолго до финала. «Черное облако» же держит нас, любителей детективов, в неведении до сих пор. Я очень сильно надеюсь, что в финале все разрулится логически. Пока же, после событий в пятой серии, мне это кажется трудным. Итог: сильный сценарий, качественная картинка, внятные арки героев, хорошая игра не только Янковского и Колокольникова, но и главной героини Оли - Мацель. Достойный сериал, который можно советовать друзьям.
15 октября 2023, 22:25
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Игорь Самойлов
24 октября 2023, 20:44
Оценка
Редко бывает, когда сериал имеет и отличный каст, и хороший сценарий. Последним для меня таким стал «Мейр из Истауна». И поверьте, «Черное облако» не уступает ему. Перед финалом толком не ясно, что происходит! И в этом главная прелесть данного сериала. А прибавьте, что здесь Янковский, Камынина, Колокольников, Спивак – понимаете какая «гремучая смесь» на выходе. Актёры поочередно практикуются в загадочности, нелинейное повествование вводит в обманное заблуждение, гибель всех подозреваемых приводят зрителя в тупик – разве не прекрасно? С нетерпением жду две оставшиеся серии. Давно у меня такого не было с российским сериалом!
24 октября 2023, 20:44
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Дмитрий Карасев
26 октября 2023, 21:30
Оценка
Отличный сериал, который запросто даст форы различным «нтвшным» детективным сериалам. Сериал красиво снят, сюжет лихо закручен, актёры – среди которых и Колокольников, и Янковский – показывают убедительную игру в рамках жанра. Загадка до конца не поддаётся объяснению, чем вызывает немалое удовольствие при просмотре. Советую, мне дико зашло
26 октября 2023, 21:30
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Киноафиша.инфо
27 октября 2023, 11:18
в ответ на сообщение
Михаил Колобов от 15 октября 2023, 22:25
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
27 октября 2023, 11:18
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Киноафиша.инфо
27 октября 2023, 11:18
в ответ на сообщение
Игорь Самойлов от 24 октября 2023, 20:44
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
27 октября 2023, 11:18
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Киноафиша.инфо
27 октября 2023, 11:19
в ответ на сообщение
Дмитрий Карасев от 26 октября 2023, 21:30
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
27 октября 2023, 11:19
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