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Постер к 1-му сезону сериала Покорение дворца Яньси
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Киноафиша Сериалы Покорение дворца Яньси Сезоны Сезон 1

Покорение дворца Яньси, 1 сезон

Story of Yanxi Palace 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 70
Продолжительность сезона 52 часа 30 минут
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О чем 1-й сезон сериала «Покорение дворца Яньси»

В 1-м сезоне сериала «Покорение дворца Яньси» знатная китайская наследница Вэй Инло лишается любимой старшей сестры. Девушку кто-то убивает прямо в императорском дворце. Героиня решает лично раскрыть эту тайну и отомстить за смерть родного человека. Однако ее планы меняет знакомство с доброй и великодушной императрицей Фуца. Она заменяет ей мать и уговаривает девушку отказаться от мести. Однако вскоре правительница серьезно заболевает. Перед смертью она просит воспитанницу, чтобы та позаботилась о ее муже – императоре Цяньлуне. Та сдерживает обещание и становится наложницей в его гареме.

Список серий 1-го сезона сериала «Покорение дворца Яньси» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 июля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 июля 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 июля 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 июля 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 июля 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 июля 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 июля 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 июля 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 июля 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
20 июля 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 июля 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
21 июля 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
21 июля 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
22 июля 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
22 июля 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
26 июля 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
26 июля 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
27 июля 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
27 июля 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
28 июля 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
28 июля 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
29 июля 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
29 июля 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
2 августа 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
2 августа 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
3 августа 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
3 августа 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
4 августа 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
4 августа 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
5 августа 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
5 августа 2018
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
7 августа 2018
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
7 августа 2018
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
8 августа 2018
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
8 августа 2018
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
9 августа 2018
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
9 августа 2018
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
10 августа 2018
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
10 августа 2018
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
11 августа 2018
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
11 августа 2018
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
12 августа 2018
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
12 августа 2018
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
14 августа 2018
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
14 августа 2018
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
15 августа 2018
Серия 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
15 августа 2018
Серия 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
16 августа 2018
Серия 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
16 августа 2018
Серия 51 Episode 51
Сезон 1 Серия 51
17 августа 2018
Серия 52 Episode 52
Сезон 1 Серия 52
17 августа 2018
Серия 53 Episode 53
Сезон 1 Серия 53
18 августа 2018
Серия 54 Episode 54
Сезон 1 Серия 54
18 августа 2018
Серия 55 Episode 55
Сезон 1 Серия 55
19 августа 2018
Серия 56 Episode 56
Сезон 1 Серия 56
19 августа 2018
Серия 57 Episode 57
Сезон 1 Серия 57
20 августа 2018
Серия 58 Episode 58
Сезон 1 Серия 58
20 августа 2018
Серия 59 Episode 59
Сезон 1 Серия 59
21 августа 2018
Серия 60 Episode 60
Сезон 1 Серия 60
21 августа 2018
Серия 61 Episode 61
Сезон 1 Серия 61
22 августа 2018
Серия 62 Episode 62
Сезон 1 Серия 62
22 августа 2018
Серия 63 Episode 63
Сезон 1 Серия 63
23 августа 2018
Серия 64 Episode 64
Сезон 1 Серия 64
23 августа 2018
Серия 65 Episode 65
Сезон 1 Серия 65
24 августа 2018
Серия 66 Episode 66
Сезон 1 Серия 66
24 августа 2018
Серия 67 Episode 67
Сезон 1 Серия 67
25 августа 2018
Серия 68 Episode 68
Сезон 1 Серия 68
25 августа 2018
Серия 69 Episode 69
Сезон 1 Серия 69
26 августа 2018
Серия 70 Episode 70
Сезон 1 Серия 70
26 августа 2018
График выхода всех сериалов
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